Moscú afirma que Occidente necesita casos como el de Navalni para caldear opinión pública

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente necesita los casos como el de Alexandr Litvinenko, Alexéi Navalni y otros solo para formar una opinión pública adecuada, las vidas... 14.03.2021, Sputnik Mundo

Para la portavoz, es evidente que esas historias, detrás de las cuales están las vidas de personas reales, "no interesan a nadie en absoluto en el Reino Unido ni en el Olimpo colectivo occidental, ellos están interesados en su propio beneficio, están interesados en formar una opinión pública propicia para ellos mismos. Y para eso usan las vidas de seres humanos".El exespía ruso Litvinenko, que huyó al Reino Unido, murió en noviembre 2006, poco después de haber obtenido la ciudadanía británica. Un examen realizado después de su muerte reveló que en su organismo había una cantidad significativa de la sustancia radiactiva Polonio-210.Moscú ha declarado repetidamente que el caso penal abierto después de su fallecimiento está politizado, y la investigación no es nada transparente.Las autoridades británicas también afirman que el 4 de marzo de 2018, el ex oficial de GRU Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados en la ciudad británica de Salisbury con una sustancia tóxica desconocida. Londres cree que el Estado ruso está involucrado en el envenenamiento de los Skripal, hecho Moscú lo niega categóricamente. Al mismo tiempo, la parte británica no presentó ningún documento sobre la investigación.Los recientes sucesos ocurridos con el bloguero y opositor ruso Alexéi Navalni, a su vez, que el Gobierno alemán catalogó también de envenenamiento después de que el opositor fuera transportado de Rusia a Alemania, tampoco se basan en ninguna prueba.Berlín no informó a Moscú en qué fundaba sus conclusiones. Rusia envió a Alemania varias solicitudes de asistencia legal, pero hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

