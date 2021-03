https://mundo.sputniknews.com/20210312/china-crece-se-planta-y-discute-las-normas-y-estandares-de-occidente-1109871345.html

China crece, se planta y discute las normas y estándares de Occidente

China concluyó las llamadas "Dos Sesiones" de su Asamblea Nacional Popular y el Consejo Político Consultivo con un llamado a liderar la innovación en sectores clave de la tecnología y apuntalar su crecimiento económico."Es una ratificación interesante del rumbo que sigue China, y hay poca rectificación. Si bien establece una pauta para el crecimiento económico (en torno al 6%), este año habrá algo más de flexibilidad por la incertidumbre global", afirmó el economista Gustavo Girado, experto en el gigante asiático.Si bien el gobierno chino "parece estar bastante seguro del rumbo económico, no sabe qué harán sus socios comerciales" tras un año de desplome de la economía mundial.Girado destacó que el nuevo plan quinquenal 2021-2025 "pone en consideración la profundización de su carácter innovador".Las innovaciones contemplan "entre 10 y 15 sectores en los que busca estar a la vanguardia tecnológica, como energías limpias, autos eléctricos y biotecnología". El autor del libro ¿Cómo lo hicieron los chinos? apuntó a la industria de los semiconductores como un punto crítico."China nunca fue vanguardia en la elaboración de semiconductores. Sí en pensarlos, pero no en su impresión. Las pocas fábricas en el mundo están estrechadas con capitales de EEUU. China las necesita, en tanto Huawei encontró trabas para desarrollarse", explicó.Por otra parte, Girado adujo que Beijing busca ganar terreno en la estandarización productiva. "Todas las tecnologías más avanzadas tienen características establecidas por la industria que las produce primero. Es la potestad de establecer el parámetro", remarcó.China cree que en el poder mundial y marco institucional que pervive desde la última posguerra está subrepresentada y por muchos años debió "aceptar que las cosas que hace a partir de un estándar establecido en Occidente", aunque es la única potencia "que compite por espacios de hegemonía con empresas occidentales". Ahora, con la Iniciativa la Franja y la Ruta, también busca ganar terreno en la estandarización de esas normas, dijo el director de la Especialización en China de la Universidad argentina de Lanús.En una encrucijada, Líbano no encuentra cómo superar su crisisLíbano ha vivido jornadas de protestas y atraviesa un descontento ciudadano agudizado por la fuerte devaluación de su moneda y la parálisis política que comenzó en agosto pasado."Lo que estamos viendo es un proceso que arranca en octubre de 2019 y que ha tenido marchas y contramarchas. Desde entonces han caído dos gobiernos. Los políticos están ahora acordando un tercero para llevar un poco de estabilidad", señaló el politólogo Said Chaya.El docente de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral explicó que "Líbano ha experimentado un fuerte endeudamiento, la guerra en Siria acabó con su principal socio comercial y se dedicó a ser depositario financiero de los fondos del Golfo"."A fines de 2018 –continuó– los saudíes retiraron los fondos y terminaron generando esta crisis". Si bien la libra libanesa "tiene un valor atado" por ley, el país "no va a volver a esa convertibilidad".Sobre la crisis política, Chaya aseguró que el titular de la Cámara de Diputados y el presidente "se pusieron de acuerdo y nombraron a Saad Hariri para que forme gobierno". El mandatario Michel Aoun "quiere imponerle una cuota de ministros", algo que Hariri rechaza.El carácter confesional del sistema político libanés suma mayor dificultades a la situación, así como el rol de las potencias."El Líbano está compuesto por minorías, y cuando entran en disputas dentro del ámbito político, lo habitual es que recurran a potencias extranjeras para que vengan a mediar o funcionen como padrinos", dijo Chaya.En el programa se informó además acerca de las víctimas durante la represión de las protestas contra la junta en Birmania; la detención de un exjefe militar boliviano por el derrocamiento de Evo Morales; y la regulación de la marihuana en México.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

