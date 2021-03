https://mundo.sputniknews.com/20210311/un-arma-superinteligente-con-que-eeuu-buscara-penetrar-las-defensas-de-rusia-1109777963.html

¿Un arma superinteligente? Con qué EEUU buscará penetrar las defensas de Rusia

¿Un arma superinteligente? Con qué EEUU buscará penetrar las defensas de Rusia

La carrera armamentística encaminada a la creación de armas cada vez más sofisticadas sigue. En la actualidad, EEUU invierte activamente en el programa 'Horda... 11.03.2021

A finales de febrero la Fuerza Aérea de Estados Unidos probó un sistema semiautónomo de alta precisión conocido como 'Horda de Oro' —Golden Horde, en inglés—. Esta arma superinteligente lleva el nombre del estado mongol que existió entre 1224 y 1493 y fue el único en la historia capaz de subyugar a Rusia. Las recientes pruebas se realizaron en el estado de Nuevo México. Un caza biplaza F-16D Viper lanzó cuatro bombas GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) que lograron eliminar sus blancos. No es la primera vez que el Pentágono ensaya estas bombas: la anterior prueba tuvo lugar a finales de diciembre de 2020, pero no fue exitosa. ¿Cuál es el principal blanco de Horda de Oro?Dichas bombas GBU-39/B SDB están integradas en el sistema Horda de Oro. Este último es considerado uno de los sistemas de armas más sofisticados que posee el Ejército norteamericano. En EEUU consideran que el sistema es superinteligente porque usa las redes de comunicación de nueva generación que permitirán eliminar los blancos enemigos con más precisión.La Fuerza Aérea norteamericana al mismo tiempo subraya que el novedoso sistema Horda de Oro no utiliza la inteligencia artificial: durante su uso se aplican escenarios determinados en la etapa de desarrollo.El Pentágono espera que la introducción de este sistema cambie las reglas de juego en las guerras del futuro. Sin embargo, las ideas usadas en el novedoso sistema estadounidense no son nuevas para la industria militar rusa. Además, Rusia es uno de los pocos países que es capaz de repeler los ataques masivos estadounidenses con este tipo de armamento. La creación del sistema Horda de Oro es un nuevo intento desesperado de Washington de sobrepasar las defensas de sus adversarios militares. Las infraestructuras de Rusia, con toda probabilidad, podrían ser uno de los blancos prioritarios en caso de un conflicto armado.En el caso de otros países, los militares de EEUU no necesitan nuevas armas superinteligentes porque sus defensas son bastante débiles y fáciles de penetrar. De esta manera, en caso de una agresión norteamericana contra un país que carezca de defensas modernas y sofisticadas, a EEUU le bastaría con usar armas convencionales. El caso de Rusia es diferente.Características y tecnología detrás del sistemaEl programa Horda de Oro, que supone el uso de proyectiles capaces de distribuirse los blancos entre sí, cabe dentro del concepto de la guerra centrada en redes. Este concepto militar apunta a convertir una ventaja informativa en una ventaja estratégica en pleno combate. El sistema compuesto de varios proyectiles realiza un ataque coordinado contra los blancos enemigos.La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya informó que había logrado aumentar la capacidad y el número de proyectiles que se coordinan entre sí. Actualmente Horda de Oro puede eliminar cuatro objetivos de manera simultánea. En el pasado el sistema era capaz de eliminar solo dos blancos. Los militares de EEUU creen que Horda de Oro tiene un futuro muy prometedor.Una bomba GBU-39/B SDB tiene una masa de 110 kilogramos y goza de alas plegables que le permiten cubrir una distancia de hasta 75 kilómetros en vuelo planeado antes de aniquilar sus blancos. A medida que el proyectil se acerca recopila información sobre ellos y la transmite a otros proyectiles para determinar cuál será el blanco prioritario.El sistema no solo usa las bombas GBU-39/B SDB, sino también señuelos aéreos diminutos. El desarrollo de nuevos conceptos de combate es crucial para la modernización del arsenal estadounidense, la tarea primordial en la carrera armamentística que Washington trata de imponer a Rusia en los últimos años.La implementación del sistema Horda de Oro procura aumentar considerablemente la efectividad de cada unidad de armamento. El intercambio de información entre proyectiles ayudará a evitar posibles errores gracias a la obtención de datos más precisos sobre la ubicación del blanco. Los autores del sistema estadounidense destacan que ayuda a responder más adecuada y rápidamente a las acciones de las fuerzas enemigas. Tratan de presentar este concepto como una revolución en combate moderno, pero no es así.¿Un enfoque ruso?La guerra centrada en redes es un concepto que supone el alto nivel de automatización de los ataques contra los blancos enemigos al reunir las fuerzas de diferentes ramas del Ejército. Esta visión sobre las formas de combate militar no es nueva. La idea original se remonta a la época soviética y pertenece al mariscal Nikolái Ogarkov.Los estadounidenses copian casi por completo el concepto propuesto por la URSS a finales del siglo anterior. Para más inri, aseguran que es un concepto moderno. Las soluciones tácticas usadas en el sistema Horda de Oro se basan en las ideas que se plantearon por primera vez en el país comunista la década de 1960. Ya entonces los especialistas de la URSS barajaron la posibilidad del intercambio de información en pleno combate para aumentar la efectividad de las armas que se usaban en las operaciones militares.Hoy en día este enfoque se aplica en las armas rusas modernas, incluidos los sistemas de artillería y carros de combate. Estos 'novedosos' sistemas estadounidenses tienen una desventaja muy seria: son vulnerables a los dispositivos de interferencia. En resumidas cuentas, este sistema superinteligente de EEUU está lejos de ser perfecto y tampoco es algo revolucionario.Los militares estadounidenses no han introducido ningún concepto nuevo en la industria militar mundial con su Horda de Oro. Rusia no se siente intimidada por el nuevo armamento estadounidense porque sus defensas son fiables.

2021

