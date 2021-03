https://mundo.sputniknews.com/20210311/profesoras-argentinas-se-burlan-de-estudiantes-e-internet-las-condena-1109847575.html

Profesoras argentinas se burlan de estudiantes e internet las condena

Un grupo de profesoras de la Universidad de Mendoza, oeste de Argentina, no tuvo demasiado tacto a la hora de evaluar los exámenes de sus estudiantes. La... 11.03.2021, Sputnik Mundo

Tres docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza (UM), centro de estudios privado de la provincia del oeste de Argentina, se hicieron virales por su polémica forma de evaluar a los estudiantes de la carrera, a través de burlas e insultos.Luego de finalizadas las pruebas orales hechas vía la aplicación de reuniones online Zoom, las tres profesoras creyeron que sus estudiantes ya habían abandonado el salón de clases virtual, y procedieron a discutir las notas de cada uno.Sin embargo, no estaban solas. Varios estudiantes se encontraban todavía conectados y, ofuscados por la irrespetuosa forma en la que se referían acerca de algunos de ellos, decidieron grabar la reunión, que después editaron y subieron a internet. Entre risas, las catedráticas sostuvieron que había que "hacer mierda" a algunos alumnos por su mal rendimiento en la evaluación. "Ay, qué guachos que son, no me aguantaba más la risa", dijo una de ellas. Otra le propuso "contratá a esta chica para que dé las clases, porque se cree la profesora"."Pongámosle un seis para que no las escuchemos nunca más, yo no la puedo ver a esa chica", opinó una. "Tiene un tono la piba, muy seguro de sí misma que te jode porque da como hecho", añadió la otra. "Vamos a hacer mierda al último también", reiteró.Las repercusiones del video llegaron a las autoridades rectorales, que emitieron un comunicado e informaron que abrirán una investigación sobre las involucradas."Las autoridades rectorales y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, informadas respecto a la reciente aparición de un video que circula en las redes sociales, comunican que: se ha abierto de inmediato una investigación y se ha ordenado la realización de una información sumaria como consecuencia de la cual se adoptarán las medidas que correspondan", reza el comunicado.Así reaccionaron los usuarios en internet:

