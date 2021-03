https://mundo.sputniknews.com/20210311/accidente-fatal-en-argentina-deja-a-un-bebe-sin-familia-en-el-pais-1109837710.html

Accidente fatal en Argentina deja a un bebé sin familia en el país

Accidente fatal en Argentina deja a un bebé sin familia en el país

Oliver, un bebé venezolano de solo 11 meses, fue el único sobreviviente de un accidente de tránsito ocurrido en Argentina. En el vehículo viajaba su mamá, su... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T17:33+0000

2021-03-11T17:33+0000

2021-03-11T17:33+0000

américa latina

bebé

accidentes de tránsito

argentina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107442/77/1074427745_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8fa735e4a12a2c0f9786948ad3313cd2.jpg

El trágico accidente ocurrió el lunes a la altura del kilómetro 105 de la ruta nacional 9 de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, cuando la familia se dirigía a Rosario, Santa Fe, este argentino.Los padres del niño y su abuela murieron en el acto, y él se encuentra en un hospital de la localidad bonaerense de Zárate, a la espera de un tío que vive en Chile, del que quedará a cargo. En comunicación con la señal de cable de La Nación, LN+, el director del Hospital de Zárate, Ariel Braida, explicó que la familia era venezolana, y el niño quedó absolutamente huérfano en Argentina, por lo que hubo que recurrir a parientes en el extranjero. "Ingresó el día lunes a las 7:40, traído por los servicios de emergencia de la ciudad (de Zárate), con una fractura de fémur izquierdo", dijo según recogió el medio, y detalló que los estudios realizados al infante aseguran que "no está en una situación de riesgo vital".Como Oliver no tenía datos filiatorios, los trabajadores del centro de salud debieron investigar para reconstruir su historia familiar. "Cada vez que ingresa al hospital un indocumentado hay un protocolo a seguir, se monta un operativo en búsqueda de familiares", señaló el director, y precisó que para ello se contactó a la fiscalía local y a personal de trabajo social. Mientras tanto, la noticia corría y los medios locales y venezolanos llamaban a buscar a los familiares de Oliver.Tras la búsqueda de los trabajadores del Hospital, se identificó que la familia migrante residía en Tortuguitas, localidad al noroeste de Gran Buenos Aires, y se contactó a los compañeros de trabajo del padre, quienes ahora se encuentran cuidando al niño en el hospital. "Hacía cuatro años, los padres, que son de Venezuela, estaban radicados acá. La abuela había venido a presenciar el parto del niño hace un año y no había podido retornar a su país por la pandemia y era el único grupo familiar que estaba en nuestro país", explicó.A continuación, localizaron a dos tíos paternos, uno residente en Estados Unidos y el otro en Chile, quien se trasladará a Argentina "para encargarse del niño", relató. "Esto nos sensibiliza a todos, porque pierde a toda su familia y para la población hospitalaria fue un shock enorme. El conmutador estaba estallado, mucha gente llamando de todo el país para adoptarlo", dijo.Además, saludó a las muchas personas que acercaron donaciones de ropa y pañales al hospital. "Es una situación horrible lo que le pasó, los argentinos somos muy componedores, siempre queriendo dar una mano a quienes lo necesitan", aseguró.Según la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lima, el auto de la familia venezolana fue chocado por un Volkswagen Voyage que lo hizo cruzar de carril e impactar contra un ómnibus que iba hacia Buenos Aires, dijeron a La Nación. El chofer del autobús fue trasladado con heridas leves al mismo hospital, y no hubo heridos entre los pasajeros.

argentina

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

bebé, accidentes de tránsito, argentina, venezuela