El prestigioso concurso de fotoperiodismo World Press Photo 2021 ya tiene a sus nominados

Este 10 de marzo fueron anunciados los nominados al concurso más prestigioso entre fotorreporteros de todo el mundo, el World Press Photo.

Los orígenes del concurso World Press Photo se remontan al año 1955. Su objetivo es apoyar y desarrollar altos estándares en el fotoperiodismo. En el 2021, los miembros del jurado examinaron unas 74.500 fotos hechas por 4.300 fotógrafos de todo el mundo.Los organizadores del concurso destacaron seis imágenes a recibir el título Foto del año (Photo of the Year), así como tres proyectos que competirán por el galardón Reportaje fotográfico del año (Photo Story of the Year). Además, fueron seleccionados tres candidatos en 16 nominaciones. Estas están divididas en ocho categorías:A su vez, cada una de estas categorías se divide en dos subcategorías: fotos singulares e historias (serie de imágenes). Entre todas estas categorías hay un total de 45 fotógrafos procedentes de 28 países que fueron seleccionados como candidatos a la victoria en sus respectivas nominaciones. En esta edición del concurso, los ganadores serán anunciados el 15 de abril durante una ceremonia solemne que pasará al espacio virtual debido a la pandemia del coronavirus,. El 17 de abril, en la ciudad de Ámsterdam se inaugurará la exposición World Press Photo, que luego visitará más de 100 ciudades del mundo.Asimismo, las fotos de los fotógrafos rusos Valeri Mélnikov (agencia Sputnik) y Oleg Ponomarev fueron nominadas a la categoría más prestigiosa: World Press Photo of the Year. Las obra del primero se llama Abandonar el hogar en Nagorno Karabaj (Leaving Home in Nagorno-Karabakh) y representa una familia armenia que se ve obligada a abandonar su hogar en la región de Lachín, que pasó a estar bajo el control de Azerbaiyán. En la foto del segundo fotorreportero, La Transición: Ignat, se puede ver a un transgénero llamado Ignat. Con esta obra, el autor se centra en los problemas que tiene que enfrentar la comunidad trans (categoría Retratos). Nominados de España y América LatinaResidenciado en Nairobi (Kenia), actualmente cubre principalmente noticias en África Oriental como colaborador de la Agence France-Presse y otras agencias internacionales. Además, desarrolla proyectos personales de fotoperiodismo con un enfoque en sociología, identidad y resiliencia.En esta edición, Tato ha sido nominado dos veces, a la categoría Foto del año con su foto Lucha contra la invasión de langostas en África Oriental (Fighting Locust Invasion in East Africa) y Naturaleza con Invasión de langostas en África Oriental (Locust Invasion in East Africa).Ganador de múltiples premios, Garmendia se centra en documentar la vida de animales explotados y liberados. A través de informes e investigaciones gráficas que retratan tanto la explotación animal como el activismo por los derechos de los animales, su trabajo ofrece información para el análisis de la violencia contra animales y sus consecuencias. Garmendia ha sido nominado a la categoría Medioambiente con Dentro de la industria porcina española: la fábrica de cerdos de Europa (Inside the Spanish Pork Industry: The Pig Factory of Europe)Investigador de reptiles y anfibios, este fotógrafo de naturaleza trabaja en Ecuador. Ha recibido numerosos premios internacionales de fotografía y conservación, incluyendo Fotógrafo del año de la vida silvestre. Además, fue reconocido como Fotógrafo de conservación del año por AEFONA en el 2018 por su trabajo sobre la biodiversidad de Ecuador y sus amenazas.Culebras ha sido nominado a la categoría Naturaleza con su foto Nueva vida (New Life). La foto representa los huevos de una rana de vidrio de Wiley, Nymphargus wileyi, en la punta de una hoja en el bosque Tropical Andino, cerca de la Estación Biológica Yanayacu, Napo, EcuadorTosco busca contar las historias de personas silenciadas, así como documentar las desigualdades y tragedias causadas por la migración y el éxodo, la ruta migratoria de los pueblos subsaharianos que buscan un futuro en Europa, el conflicto sirio iraquí y su impacto en países vecinos como Jordania, Turquía y Líbano.En esta edición ha sido nominado a la categoría Problemas de la actualidad con Yemen: hambre, otra herida de guerra (Yemen: Hunger, Another War Wound). En la foto se puede ver a Fátima y su hijo, quienes preparan una red de pesca en un barco en la bahía de Khor Omeira, Yemen.Ganador de premios internacionales de fotografía en la categoría no profesional en el 2019 y en la profesional en el 2020, así como otros galardones fotográficos en México, ha sido nominado a la categoría Retratos con Primera respuesta a COVID-19 (COVID-19 First Responder). La foto muestra a una médica mexicana tras su turno con unas heridas causadas por llevar mascarilla por largo tiempo.Benavides trabaja generalmente en América del Sur y actualmente colabora con la agencia de noticias internacional Agence France-Presse. Sus trabajos han sido publicados en The New York Times, Time, The Guardian, The New Yorker, The Washington Post, Le Monde, El País, etc.Ha sido nominado a la categoría Noticias calientes con Vacante presidencial (Presidential Vacancy). Su foto muestra la situación en Perú, país que tuvo una gran inestabilidad política a mediados de noviembre, con tres presidentes que llegaron al poder en el transcurso de poco más de una semana, lo que provocó protestas masivas en todo el país.

