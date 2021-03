https://mundo.sputniknews.com/20210310/videos-la-caotica-vacunacion-de-mayores-de-80-anos-en-buenos-aires-1109756167.html

Vídeos: la caótica vacunación de mayores de 80 años en Buenos Aires

El Luna Park es más que un estadio cerrado ideado para eventos deportivos —sobre todo de boxeo— y culturales, sino que se trata de un verdadero símbolo de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de sus instalaciones, que actualmente pueden albergar a más de 9.000 espectadores, se dieron varios hechos que marcaron la historia argentina como las peleas de Carlos Monzón, el velatorio del cantante de tango Carlos Gardel, el casamiento de Diego Maradona o hasta una reunión de nazis argentinos en 1938.Pero la multitud de mujeres y hombres mayores de 80 años que se agolparon en el estadio porteño el martes 9 de marzo no esperaban presenciar un espectáculo sino recibir dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V, de acuerdo al cronograma elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.El plan preveía, en un principio, distribuir a los mayores de 80 años en tres vacunatorios: el predio de La Rural, el estadio del club San Lorenzo y el Luna Park, donde según un artículo previo del diario La Nación se instalaron 40 cubículos para inocular a 40 mayores de 80 años por vez.Todo parecía funcionar en el plan previsto por Fernán Quirós, el ministro de Salud del Gobierno porteño. Sin embargo, apenas comenzaron a funcionar los vacunatorios las redes sociales se hicieron eco de lo que parecía poder definirse como un caos.Según consignó el diario Página 12, fuera del estadio se conformaron largas filas de personas esperando para vacunarse, a pesar de que el sistema de preinscripción por internet ya les asignaba un horario determinado. De acuerdo al periódico, si bien había pacientes que concurrieron con anticipación, otros fueron a la hora prevista y aún así coincidieron con otras personas.El desorden, captado en imágenesEl intenso calor de Buenos Aires, la obligación de que muchos de los adultos mayores debieran esperar en la vereda y la dificultad para cumplir el distanciamiento social adecuado caldearon los ánimos de los concurrentes, que responsabilizaron al Gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta por la imprevisión. De hecho, el jefe de Gobierno modificó su agenda y no visitó los vacunatorios del Luna Park, tal como tenía previsto.Los vídeos de las largas filas, con vecinos quejándose por las demoras, se viralizaron y fueron replicados por opositores al Gobierno de Rodríguez Larreta.También hubo registros de lo que sucedía dentro del estadio, donde funcionarios encargados de coordinar la vacunación pedían a los presentes evitar las aglomeraciones.En las afueras del estadio de San Lorenzo, donde estaba otro de los vacunatorios, la situación no fue muy diferente. Incluso, algunas personas debieron ser atendidas al desmayarse.La falta de organización en dos de los tres centros de vacunación fue noticia en los principales medios argentinos y motivó que Quirós debiera dar una respuesta. En un comunicado del Gobierno porteño recogido por el diario Perfil, se aseguró que el problema estuvo en que "al hacer la estimación de los lugares de vacunación, no se ponderó de forma adecuada el hecho de que muchos adultos mayores llegan mucho tiempo antes del horario asignado y que además son acompañados por más de una persona".Al día siguiente, el Gobierno de Buenos Aires anunció la habilitación de cinco nuevos vacunatorios para mayores de 80 años adicionales a los tres previstos inicialmente. Las autoridades comunicaron que se reagendarían usuarios para esos nuevos locales y que el número de funcionarios dedicados a asistir a los usuarios pasó de 232 el martes 9 a 632 el día siguiente.La apertura urgente de nuevos vacunatorios también llegó para acallar una nueva polémica: en medio de los cuestionamientos, medios argentinos consignaron que el Gobierno nacional —a través del PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), un prestador de salud público para jubilados—había ofrecido al Gobierno porteño encargarse de la apertura de diez centros más de vacunación en la Ciudad. Sin embargo, el pedido no fue aceptado.

