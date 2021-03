https://mundo.sputniknews.com/20210310/sera-iveco-chinos-roma-no-descarta-usar-poder-dorado-para-evitar-venta-1109752703.html

¿Será Iveco de los chinos? Roma no descarta usar 'el poder dorado' para evitar su venta

Si el fabricante de vehículos italiano CNH Industrial decide vender su división de camiones Iveco a la empresa china FAW, el Gobierno del país alpino podría... 10.03.2021, Sputnik Mundo

economía

compañías

vehículos

italia

europa

CNH Industrial podría sopesar alternativas a la escisión prevista y a la cotización por separado de su negocio de camiones y autobuses en bolsa. De ahí que haya entablado conversaciones con el gigante chino sobre el futuro de Iveco. No obstante, el posible acuerdo de venta debería ser aprobado por las autoridades del país europeo, agregó el ministro citado por la agencia Reuters. El Gobierno italiano puede utilizar sus llamados poderes dorados; una prerrogativa legislativa que le permite, en sectores clave de la economía y la industria, vetar o imponer estrictas limitaciones a operaciones de compra que impliquen activos de interés nacional. El ministro sostiene que Roma iniciaría una investigación sobre el asunto en caso de que la transacción se consumase.El ministro calificó de "estratégicas" las operaciones de Iveco, que según él, podrían "ser objeto de reconversión industrial". El principal problema consiste en que Iveco tiene su propia división, y que esta trabaja para el Gobierno italiano. Produce vehículos para la Defensa y la protección civil. El riesgo reside en que China pueda hacerse con información sensible sobre los procesos industriales de los que se encarga la empresa para así colocarse en una posición privilegiada.Con la compra del fabricante italiano, FAW pretende hacerse con su parte del mercado internacional de vehículos. En septiembre de 2020, el grupo automovilístico controlado por el Gobierno chino ofreció a CNH más de 3.500 millones de dólares por la compra de Iveco. La empresa declinó la oferta por considerarla inadecuada.En enero, el gigante chino volvió apostando más fuerte: ofreció casi 4.170 millones de dólares. Ahora, las negociaciones aún se encuentran "en un nivel preliminar". De hecho, FAW no es la única empresa china que ha puesto a Iveco en su punto de mira. Shandong Heavy Industry también ha mostrado su interés por comprar la marca italiana, y ha ofrecido una suma similar.

italia

compañías, vehículos, italia, europa