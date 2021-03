"Máquinas de guerra": escándalo en Colombia por menores muertos en operativo militar

https://mundo.sputniknews.com/20210310/maquinas-de-guerra-escandalo-en-colombia-por-menores-muertos-en-operativo-militar-1109738244.html

La muerte de cerca de una docena de menores de edad como consecuencia de un bombardeo efectuado por el Ejército colombiano pone en alerta a Colombia y desató la polémica sobre este tipo de procedimientos, defendidos por el Gobierno de Iván Duque como una forma de combatir a disidentes de la exguerrilla colombiana FARC.El operativo se realizó el 2 de marzo en Calamar, un pueblo del departamento de Guaviare, en la zona amazónica de Colombia. El objetivo del Ejército colombiano era provocar la muerte de un comando de disidentes de las FARC liderados por un hombre identificado como Gentil Duarte.El mismo 2 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, celebró el supuesto éxito de la misión, informando que tras un bombardeo de las Fuerzas Armadas colombianas "fueron neutralizados 13 integrantes de la disidencia de las FARC comandada por alias 'Gentil Duarte' en Calamar"."Estos narcocriminales son responsables del reclutamiento de menores, ataque contra nuestra Fuerza Pública, secuestro y minería ilegal", sostuvo el ministro a través de su cuenta de Twitter.Ahora, un informe del periodista y defensor de Derechos Humanos Hollman Morris reveló que en ese ataque no solo murieron los guerrilleros buscados por el Gobierno, sino que también perdieron la vida al menos 14 menores de edad, según información primaria. El número exacto de menores fallecidos no fue oficializado, pero el propio Morris aseguró que por lo menos 7 estaban confirmados en la mañana del 10 de marzo.De acuerdo a Morris, entre los menores de edad fallecidos en el ataque hay niñas y niños de entre 9 y 16 años. La lista de los fallecidos fue confirmada por familiares, vecinos y organizaciones sociales de la zona.Según las informaciones manejadas por Morris, el Ejército colombiano tenía conocimiento de que había menores de edad en el campamento y aún así continuó con el operativo.Luego de que se conocieran las denuncias, el ministro Molano brindó una entrevista a Radio W Colombia en la que aseguró que el operativo cumplió con el Derecho Internacional Humanitario y justificó el bombardeo porque los menores de edad presentes eran parte del grupo guerrillero. "Uno no puede creer que aquí había una escuela de formación, se trataba de un campamento terrorista", dijo.Durante la entrevista, el ministro defendió la "legitimidad" de la acción militar, en el entendido de que todos los que se encontraban en el campamento eran considerados "combatientes" por parte del Ejército colombiano.Consultado sobre si los niños de 9 y 10 años que se identificaron entre las víctimas también lo eran, el secretario de Estado sostuvo que "los entrenan durante mucho tiempo, los deshumanizan".Las palabras del ministro despertaron aún más polémica entre los colombianos. El propio Morris respondió a Molano, destacando la verdadera condición de víctimas de estos menores de edad. "No creo que niños reclutados a la fuerza sean 'máquinas de guerra'. Son las víctimas de un Estado indolente, son víctimas de un Gobierno que prometió hacer trizas la paz, un Estado que nunca, en estas zonas olvidadas, nunca, les ha dado una oportunidad".La postura del ministro de Defensa también encendió las críticas de la oposición. El senador Iván Cépeda adelantó su intención de presentar una denuncia contra él por "graves infracciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario)". "Su deber es rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos", complementó.El líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, compartió en Twitter los nombres de las 14 víctimas menores de edad que trascendieron de forma preliminar. "Acabar la guerra, acabar el genocidio por los niños y niñas de nuestra Patria. Ese es nuestro compromiso", agregó.

