"Es falso que el proceso de paz en Colombia fue exitoso: la guerra aún continúa"

A cuatro años de los Acuerdos de Paz en Colombia, la violencia se incrementa en el país y sube el número de víctimas entre líderes sociales y combatientes... 10.03.2021, Sputnik Mundo

"La imagen que vende el Estado colombiano es que efectivamente terminó la guerra. Pero la dura realidad nada tiene que ver con esa imagen", señaló Renán Vega Cantor, doctor en Historia por la Universidad de París VIII.El académico, quien participó de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana en 2016, explicó que lo que existe en su país es "una continuación y un acentuamiento de la guerra sin la participación del grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)".El conflicto en curso presenta "dimensiones de genocidio político" contra dirigentes sociales, "en los que se inscriben aquellos con algún proyecto social, que dirigen sindicatos y asociaciones campesinas, o son activistas en sus comunidades"."El otro genocidio es el de los desmovilizados. Desde 2016 son 250 los exguerrilleros asesinados, a los cuales hay que sumarles familiares y amigos, que añadirían unas 300 personas asesinadas. Es casi una situación de guerra", apuntó Vega Cantor."El Acuerdo de Paz fue en realidad un proceso de desmovilización"En tanto, el autor del libro Colombia: el macabro reino de la simulación aseguró que "grupos privados paramilitares se articulan con grupos de poder nacionales y regionales y con el Estado para matar a los excombatientes y a personas en lugares donde antes estaban las FARC".El historiador subrayó además que el gobierno del presidente Iván Duque incluye a "antiguos sectores de la FARC y al ELN (Ejército de Liberación Nacional) como grupos criminales para reciclar la ayuda de EEUU, que nunca ha cesado, y justificar la política anti insurgente".Y advirtió que "en la frontera con Venezuela, muy porosa, donde se mueven muchas coas, hay una militarización presente que se encubre bajo el lema de guerra contra las drogas".Cartografía de la guerraDe esta forma, señaló que entre los grupos insurgentes "encontramos dos ramificaciones de las ex FARC: un sector que nunca reconoció los acuerdos, comandado por Gentil Duarte, un líder campesino, con entre 5 y 6 mil combatientes".Por otro lado, existe "un sector surgido del incumplimiento de los acuerdos y de la persecución contra Iván Márquez, principal negociador de las FARC en La Habana, que regresó a la guerra por una trampa de la DEA y el Estado, y cuenta ahora con 2 o 3 mil combatientes".También mencionó al ELN, el cual "puede tener varios miles de combatientes, entre 7 y 8 mil" y a "otros grupos de derecha derivados del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, que tiene alguna base social, control en ciertas regiones y un brazo armado de 3 mil personas"."La sociedad colombiana vive un proceso de violencia permanente"Por otra parte, el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional insistió en que "Colombia registra los peores indicadores" puesto que en el país sudamericano "se asesinaron desde 1986 a más de 3200 líderes sindicales".Pero remarcó que "resulta paradójico que en medio de esta destrucción de cualquier proyecto alternativo no se haya podido eliminar la protesta del pueblo", en alusión a las masivas movilizaciones de 2019.Sobre la eventual candidatura presidencial del progresista Gustavo Petro en 2022, advirtió que "el panorama puede ser muy sangriento, porque el establishment no dejará que gane un candidato que ni siquiera es revolucionario"."La guerra de Colombia afecta al resto del continente""Uno de los elementos básicos de los Acuerdos de Paz tenía que ver con sus implicaciones geopolíticas", sostuvo Vega Cantor sobre la violencia crónica que azota a su país. Asimismo, calificó al conflicto armado como "una mancha en el resto de Sudamérica".Los exinsurgentes creían "iba a servir para darle un respiro a Venezuela, pero las clases dominantes de Colombia leyeron que la movilización como un punto a su favor para atacar a Venezuela"."Las clases dominantes de Colombia siempre vieron a Venezuela como una provincia colombiana, algo que se vio con el proceso criminal de la destrucción de la sociedad venezolana", concluyó.En el programa se informó a su vez acerca del fallo del juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que anula todas las condenas por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el cual lo habilita para presentarse en las presidenciales de 2022.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

