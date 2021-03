https://mundo.sputniknews.com/20210310/los-servicios-secretos-polacos-acusan-al-consul-ruso-de-propagar-el-coronavirus-1109754684.html

Los servicios secretos polacos acusan al cónsul ruso de propagar el coronavirus

VARSOVIA (Sputnik) — Los servicios secretos polacos acusaron al cónsul ruso en la ciudad de Poznan de propagar el coronavirus.

En febrero el cónsul ruso en la urbe fue declarado persona non grata tras su participación en manifestaciones no autorizadas.Además, la televisión polaca TVP afirmó que "el diplomático y su hija dieron positivo el 21 de enero, y tres días antes se confirmó el contagio de SARS-CoV-2 de su esposa"."Sin embargo, no permaneció aislado y abandonó su lugar de residencia", comunicó el canal de televisión.El 5 de febrero, Rusia declaró personas no gratas a tres diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por haber asistido el 23 de enero a manifestaciones no autorizadas en apoyo del opositor Alexéi Navalni en Moscú y San Petersburgo.El 8 de febrero, Polonia, Alemania y Suecia anunciaron medidas de represalia y la decisión de expulsar a diplomáticos rusos de estos países. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, calificó su respuesta de infundada y hostil.

