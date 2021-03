https://mundo.sputniknews.com/20210310/legionarios-o-mercenarios-por-que-muchos-latinos-arriesgan-sus-vidas-por-francia--1109722035.html

¿Legionarios o mercenarios? Por qué muchos latinos arriesgan sus vidas por Francia

Este 10 de marzo se cumple el 190 aniversario de la creación de la Legión Extranjera Francesa.

La Legión fue creada por decreto del rey francés Luis Felipe I el 10 de marzo de 1831. A partir de entonces los legionarios han participado en numerosas guerras y batallas en diferentes partes del mundo y comprobaron su efectividad en reiteradas ocasiones. Aunque también sufrieron varias derrotas significativas.En el pasado la Legión Extranjera Francesa solía tener una reputación bastante mala. Esto se debió en gran medida a la percepción de que esta agrupación militar daba cobijo a delincuentes. Pero esta percepción ha cambiado.En la actualidad la Legión es una unidad de élite compuesta de personas de origen no francés que buscan aprovechar los beneficios que les da servir a los intereses de París. Uno de los lugares más especiales donde sirven los legionarios es el territorio ultramar conocido como Guayana Francesa. Las condiciones en este departamento francés son muy duras. Los legionarios aguantan el calor y la extensa humedad de la región. Algunos novatos ven bastante difícil sobrevivir en las condiciones de una selva sudamericana donde tienen que encontrar su propia comida y pernoctar. Pero con el paso del tiempo muchos se acostumbran: las realidades de la jungla forjan su carácter y esto los mantiene preparados para posibles enfrentamientos con el enemigo en esta parte de América del Sur. Composición nacional de la Legión La Legión está integrada por soldados de más de 150 nacionalidades. Muchos de ellos provienen de los países de Europa del Este y los Balcanes, pero también hay un número importante de latinoamericanos de casi todos los países de habla hispana y portuguesa. Hoy en día 11 regimientos de la Legión cuentan con casi 9.000 efectivos. Para muchos de ellos ser un legionario francés es un honor y una oportunidad para empezar nuevas vidas. Muchos de los militares que sirven en la Legión ya habían sido soldados en sus países de origen. Tras la guerra civil en Rusia, a la Legión se sumaron muchos combatientes que lucharon contra los comunistas. Otro ejemplo sería el ingreso de numerosos españoles en la Legión después del fin de la guerra civil en el país ibérico. Pero los latinoamericanos hoy ocupan un lugar muy especial en las filas de esta agrupación militar: representan casi el 10% del número total de legionarios. Curiosamente, todos se niegan a considerarse mercenarios, pero es verdad que una de las razones que más atrae a los futuros soldados es el salario: pueden cobrar hasta 2.500 dólares al mes. Los legionarios participan en algunos operativos bastante peligrosos en la jungla de Guyana Francesa y esta es la causa por la que cobran tanto dinero en comparación con los salarios de la región. Los integrantes de la Legión defienden el Centro Espacial Guyanés en Kourou, el principal puerto espacial de Europa. Además, esta región está repleta de oro y los legionarios impiden la búsqueda ilegal de este metal precioso.Largo historial de la Legión Extranjera en América LatinaEl día de honor y memoria para la Legión Extranjera Francesa es el 30 de abril. Ese día cada año los legionarios conmemoran su participación en la batalla de Camarón durante la Segunda intervención francesa en México. El 30 de abril de 1863 los legionarios bajo el mando del capitán Jean Danjou —quien falleció en pleno combate— fueron atacados por las fuerzas republicanas mexicanas. Los legionarios se negaron a rendirse ante la fuerza de 1.200 efectivos mexicanos y lucharon hasta perder 43 de sus integrantes pero luego se rindieron. De los 62 soldados franceses, solo 2 hombres más quedaron en pie al final de la batalla. En total, los legionarios galos resistieron durante 11 horas y ese es un motivo de orgullo para los integrantes de la Legión.Cuando la batalla terminó el comandante mexicano, Francisco de Paula Milán, se dio cuenta de que solo quedaban muy pocos legionarios vivos —en su mayoría gravemente heridos—. Asombrado exclamó: "¡Estos no son hombres, son demonios!". La condición para la rendición de los legionarios galos fue la posibilidad de conservar sus armas. También los legionarios exigieron que su teniente herido fuese tratado por un doctor. Paula Milán aceptó la exigencia.Los mexicanos salieron victoriosos en la batalla, pero perdieron a 300 soldados. Esta batalla es una página importante en la historia del estado de Veracruz que demuestra el compromiso de los mexicanos para luchar por su patria. Pero, al mismo tiempo, también muestra el alto nivel de moral y preparación de los integrantes de la Legión Extranjera Francesa quienes repelieron numerosos ataques de los mexicanos a pesar de que estos los superaban en número.Requisitos para un aspirante a ser legionarioAntes las personas que ingresaban en la Legión tenían la posibilidad de ocultar su pasado y tomar un nuevo nombre. De esta manera era posible reclutar a individuos que habían sido criminales. Esto probablemente pueda explicar por qué los legionarios antes se destacaban por su brutalidad. Dentro de la Legión hubo situaciones tensas por qué esta agrupación militar reunía a militares que alguna vez habían estado en posiciones opuestas. El ejemplo más emblemático sería la oposición entre los rusos y los soldados de la Wehrmacht que acabaron dentro de la Legión.El lema de esta agrupación militar es Legio Patria Nostra —la legión es nuestra patria— lo que supone que todos sus integrantes deben dejar atrás sus discrepancias y luchar por el honor de la Legión juntos.Actualmente durante los primeros cinco años de su servicio a los legionarios se les limitan los contactos con el resto del mundo. Los comandantes ejercen un firme control sobre las comunicaciones de los novatos.En las condiciones actuales cuando existe una amenaza terrorista la identidad de cada uno de los aspirantes a convertirse en un legionario es comprobada por la Interpol. Es posible firmar el contrato para ingresar en la Legión solo si el aspirante tiene al menos 17 años. Si la persona que busca alistarse todavía no ha cumplido los 18 años, necesita un consentimiento por escrito de sus padres. El primer contrato se firma por un período de cinco años. Los contratos siguientes pueden ser firmados por un período de entre seis meses y cinco años.Solo un individuo que posee el pasaporte francés puede obtener el rango de oficial. Los extranjeros que ya han cumplido tres años de servicio en la Legión pueden solicitar el permiso de residencia en Francia. Cualquier legionario que resulta herido en combate automáticamente recibe el pasaporte galo. Esto, junto con la posibilidad de jubilarse tras 17 años de servicio, lleva a los latinos e individuos de otras nacionalidades a unirse a la Legión.Cada uno de los aspirantes pasa por una serie de pruebas psicológicas, intelectuales, médicas y físicas. Solo los mejores acaban ingresando en la Legión. Incluso 190 años después de su creación la Legión sigue siendo una de las ramas más efectivas del Ejército francés y es siempre capaz de cumplir con las misiones más difíciles. Los latinoamericanos son una de las fuerzas motrices de esta agrupación militar.

2021

