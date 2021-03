https://mundo.sputniknews.com/20210310/inspector-general-fuerzas-afganas-no-podran-operar-solas-en-2024-sin-apoyo-de-eeuu-1109753384.html

Inspector general: fuerzas afganas no podrán operar solas en 2024 sin apoyo de EEUU

Las fuerzas militares y de seguridad de Afganistán no podrán funcionar de manera independiente para 2024 sin el apoyo financiero y de otro tipo de EEUU, dijo... 10.03.2021, Sputnik Mundo

"El Departamento de Defensa no considera realista el objetivo de una fuerza de seguridad afgana económicamente autosuficiente para 2024", dijo Sopco.Agregó que el Gobierno de Estados Unidos considera que el Gobierno afgano no puede administrar eficazmente el dinero que recibe actualmente de donantes internacionales, especialmente para financiar sus fuerzas de seguridad, y que no podrá operar un sistema de nómina de última generación que el país ha suministrado durante varios años."El Ejército estadounidense cree que el Gobierno afgano puede estar a varios años de poder asumir la propiedad, la gestión y el mantenimiento del sistema de nómina de 50 millones de dólares que se utiliza para garantizar que el contribuyente estadounidense no pague por soldados 'fantasmas' afganos, que solo existen en el papel, y que los salarios militares y policiales no terminan en los bolsillos de los funcionarios corruptos", explicó.Si el objetivo del esfuerzo de reconstrucción liderado por Estados Unidos era construir un Estado afgano fuerte, estable y autosuficiente que pudiera proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y los suyos propios, es una misión que aún no se ha cumplido, según Sopko.KabulAsimismo, Sopco dijo que el Gobierno del presidente afgano, Ashraf Ghani, podría colapsar rápidamente y las fuerzas talibanes dirigirse rápidamente a la capital, Kabul, si se terminara toda la asistencia extranjera.Los contratistas extranjeros proporcionan el 100% del mantenimiento de los helicópteros de la Fuerza Aérea afgana y los aviones de carga C-130 y ningún marco aéreo afgano puede mantenerse como efectivo en combate durante más de unos pocos meses en ausencia de apoyo de contratistas, agregó.En el primer trimestre del año fiscal 2021, había más de 18.000 contratistas del Departamento de Defensa en Afganistán, pero según los términos del acuerdo existente entre EEUU y los talibanes, muchos, si no todos, incluidos los responsables de las tareas de logística, mantenimiento o capacitación, deberían abandonar el país, según Sopco.

