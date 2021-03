Un empresario español sondea la posibilidad de producir la vacuna rusa en Galicia

https://mundo.sputniknews.com/20210309/un-empresario-espanol-sondea-la-posibilidad-de-producir-la-vacuna-rusa-en-galicia-1109693611.html

"El proceso no está cerrado, pero tiene buenas perspectivas", explica Pedro Mouriño, director ejecutivo de IberAtlantic, en una conversación telefónica con Sputnik.En caso de fructificar esas conversaciones, la encargada de producir el fármaco sería Zendal, el único grupo con autorización para fabricar vacunas de uso en humanos dentro de España, que ya tiene un contrato para elaborar el antígeno anti-COVID de Novavax.El 20 de enero, el RDIF, entidad encargada de la comercialización de la vacuna Sputnik V, solicitó a la Unión Europea la autorización de su uso, lo que dio inicio al proceso de evaluación conocido como 'rolling review' por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).Hasta la fecha, las autoridades españolas supeditaron cualquier posible uso de la vacuna rusa a su autorización desde la EMA, aunque otros países de la Unión Europea como Eslovaquia, Hungría o República Checa ya aprobaron su uso en sus respectivos territorio.Pedro Mouriño lamenta que por el momento "no hay voluntad política" para un movimiento similar en España, aunque se muestra convencido de que, tarde o temprano, llegará la aprobación de la EMA, por lo que asegura que el país debe estar preparado para su producción.Además, los contactos para traer la producción de la vacuna rusa a España se ven espoleados por las noticias que llegan de Italia, donde la empresa ADIENNE Pharma&Biotech llegó a un acuerdo con el RDIF para producir la Sputnik V, convirtiéndose en el primer país de la UE en hacerlo..En opinión de Mouriño, la producción de la vacuna rusa en España permitiría acelerar el proceso de vacunación, una vez llegue la luz verde de la EMA, ya que "al margen de los acuerdos que pueda alcanzar la Unión Europea o el Gobierno central" para su adquisición, las distintas regiones del país podrían comprar dosis por su cuenta.En cualquier caso, el director de IberAtlantic puntualiza que "hasta que la vacuna no sea legal en la Unión Europea o en España no se va a poder formalizar ningún contrato".

