El presidente de México elogia la lucha de mujeres por igualdad y contra la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió las luchas históricas por la igualdad de género y contra la violencia... 08.03.2021, Sputnik Mundo

"Este día especial que se conmemora un aniversario más del día dedicado a las mujeres, pero sobre todo a la lucha de las mujeres por la igualdad, no es para felicitar sino para refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres", dijo el mandatario en su conferencia de prensa de prensa diaria.La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de la política interior, acompañó al mandatario en su mensaje cotidiano, además de decenas de mujeres que desempeñan cargos en su administración."Como nunca en la historia las mujeres están participando en la administración pública y la política, una mujer nunca se había desempeñado como secretaria de Gobernación", indicó el gobernante.También señaló que, por primera vez en la historia del país, una mujer es secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela RodríguezLópez Obrador invitó a la presidenta de la Instituto Nacional de las Mujeres, Naidne Gasman, y a la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Fabiola Alanis, para hacer un recuento de los programas sociales gubernamentales en beneficio de mujeres."De entre 22 a 24 millones de beneficiarios, más de la mitad son mujeres", subrayó el gobernante.Contra manifestaciones violentasLópez Obrador subrayó que su administración no está en contra del movimiento feminista, sino contra las manifestaciones violentas que abusan del "derecho a disentir"."No estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista; estamos en contra del autoritarismo, de la manipulación, de la hipocresía, de la corrupción, de las injusticias" expresó el presidente.Afirmó además que las recientes manifestaciones de mujeres que protestan por miles de feminicidios, que cuestan la vida a unas 10 mujeres cada día en promedio, no se presentaban en los gobiernos anteriores.Defendió además la instalación de una valla para proteger el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo y residencia oficial."La valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son muy hipócritas, se meten a provocar, no ellos pero manipulan, tienen forma de hacerlo , estaban pensando vandalizar el Palacio Nacional, como hicieron en la pasada manifestación", en marzo de 2020.Sin embargo, subrayó que las fuerzas del orden no van a reprimir a las manifestantes."Nuestro Gobierno no va a desatar nunca la represión, nunca se va reprimir al pueblo, nunca se va a usar la policía para reprimir al pueblo, somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia", enfatizó.El presidente destacó que el objetivo es evitar actos de violencia y cuidar a las manifestantes en esta jornada: "no queremos que se lastime ni se dañe a nadie, no queremos heridos", y que la protección también es para quienes se proponen "protestar de manera violenta".La valla instalada el fin de semana pasado fue utilizada por grupos feministas para escribir cientos de nombres de "víctimas de feminicidio", ante lo cual López Obrador dijo que la protesta era un gesto "creativo, digno, que merece respeto".El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, conocido originalmente como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el que las mujeres buscan denunciar las inequidades que sufren respecto a los hombres en todo el mundo y en todos los ámbitos.La consigna de este año es: "Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19".

