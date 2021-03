China pide a EEUU no nutrir las fuerzas que buscan la independencia de Taiwán

https://mundo.sputniknews.com/20210309/china-pide-a-eeuu-no-nutrir-las-fuerzas-que-buscan-la-independencia-de-taiwan-1109677399.html

PEKÍN (Sputnik) — China pide insistentemente a EEUU no emitir señales erróneas a las fuerzas que se pronuncian a favor de la independencia de Taiwán y dejar de... 09.03.2021, Sputnik Mundo

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró en días recientes que EEUU seguirá prestando apoyo a Taiwán en el mantenimiento de su potencial de autodefensa."Instamos a EEUU a respetar la política de una sola China y los postulados de los comunicados conjuntos chino-estadounidenses, dejar de mantener vínculos diplomáticos con Taiwán y de venderle armas, así como a no emitir señales erróneas a las fuerzas que abogan por la independencia de Taiwán, para no minar las relaciones chino-estadounidenses y también la paz y la estabilidad en el área del estrecho de Taiwán", dijo Zhao Lijian al comentar las palabras de Psaki.El diplomático recordó la posición china sobre Taiwán: en el mundo existe una sola China, y Taiwán es su parte inalienable, también subrayó que Pekín defenderá decididamente su soberanía nacional e integridad territorial y acusó al gobernante Partido Progresista Democrático de Taiwán de haber tramado un complot con unas fuerzas exteriores intentando obtener la independencia de Taiwán.El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó el problema de Taiwán como la "línea roja" en las relaciones con EEUU, subrayando que China no hará concesiones en este asunto y instó a la Administración de EEUU a tomar plena conciencia del carácter extremamente sensible de este problema, a cumplir los postulados de los comunicados conjuntos y a renunciar a los métodos de la anterior Administración "que estaba jugando con el fuego".El principio de 'una sola China' fue refrendado en los comunicados conjuntos que Pekín y Washington firmaron en 1972, 1978 y 1982.El acuerdo entre Washington y Pekín para rescindir el reconocimiento diplomático al Gobierno de Taiwán y respetar la política de 'una sola China' fue una condición previa para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y China en 1979.Desde entonces EEUU no reconoce oficialmente a Taiwán, aunque mantiene estrechas relaciones con la isla.Washington vende armas por miles de millones de dólares a Taipéi, en medio de la tensión existente en las relaciones entre éste y Pekín, que insiste en que Taiwán es una provincia de China. Las autoridades chinas en más de una ocasión expresaron su protesta a Washington por la venta de armas a Taiwán.Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.Los contactos informales entre Taiwán y la China continental se reanudaron a finales de la década de 1980. Desde el comienzo de la década del 90 las partes empezaron a contactar vía la Asociación Pequinesa de Relaciones a través del Estrecho de Taiwán y la Fundación de Taipéi para los Intercambios a través del Estrecho.

