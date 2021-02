https://mundo.sputniknews.com/20210228/eeuu-estudia-desarrollar-un-dolar-digital-para-contener-a-china-1109343787.html

EEUU estudia desarrollar un dólar digital para contener a China

EEUU estudia desarrollar un dólar digital para contener a China

Los altos funcionarios financieros de EEUU revelaron los planes de desarrollar un dólar digital calificándolo como "un proyecto de alta prioridad". La decisión... 28.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-28T18:45+0000

2021-02-28T18:45+0000

2021-02-28T18:46+0000

criptomonedas

economía

moneda digital

yuan

dólar

divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1109343762_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a4ded0093bb58adfe5ffc513eb5c8664.jpg

Hasta ahora, la Reserva Federal de EEUU no daba importancia a las sugerencias de que la carrera mundial de la moneda digital tiene peligros para el dólar y, por tanto, también para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, esta semana los funcionarios más importantes del Gobierno de Estados Unidos dedicados a las finanzas internacionales indicaron las ventajas de un dólar digital. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, indicó el bien interno que un dólar digital podría hacer a los estadounidenses."Creo que tiene sentido que los bancos centrales lo estudien", dijo Yellen, en una entrevista con CNBC, comentando un estudio que reveló que unos 70 países tienen ya proyectos de moneda digital."Tengo entendido que la gente del Banco de la Reserva Federal de Boston está trabajando con investigadores del MIT para estudiar sus propiedades", agregó."Tenemos un problema de inclusión financiera. Demasiados estadounidenses no tienen acceso a sistemas de pago sencillos ni a cuentas bancarias. Esto es algo a lo que un dólar digital, una moneda digital del Banco Central, podría ayudar. Creo que podría dar lugar a pagos más rápidos, seguros y baratos", subrayó Yellen.Por su parte, en un testimonio ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también abrió nuevos caminos, llamando al dólar digital "un proyecto de alta prioridad para nosotros"."Estamos comprometidos a resolver los problemas tecnológicos y a consultar de forma muy amplia con el público y de forma muy transparente con todos los grupos interesados si debemos hacerlo", agregó.Avances del yuan digitalLas declaraciones de Yellen y Powell se encuentran en el contexto del creciente liderazgo de China en el desarrollo de la moneda digital.A principios de febrero, China anunció una importante asociación con el sistema de pagos transfronterizos SWIFT, lo que elimina toda duda de que Pekín pretende internacionalizar el yuan digital, escribe CNBC.Al mismo tiempo, China ha concluido un acuerdo de libre comercio con Mauricio, el primero con un Estado africano, diseñado para crear un campo de pruebas financiero digital.El acuerdo prevé promover "el desarrollo de una instalación de compensación y liquidación del yuan en el territorio de Mauricio".Por otro lado, el Gobierno chino distribuyó entre sus ciudadanos yuanes digitales por un valor de aproximadamente 1,5 millones de dólares en paquetes rojos de unos 30 dólares cada uno como celebración del Año Nuevo chino. Más tarde, el país asiático amplió su programa de pruebas de reparto de moneda digital distribuyendo unos seis millones de dólares en yuanes digitales en la quinta ciudad más poblada del país, Chengdu.Asimismo, se especula que China exija a todos los asistentes y atletas de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín descargar una aplicación que garantice que todos los pagos que realicen en los juegos (hoteles, entradas, comida, recuerdos, etc.) se efectúen en su nueva moneda digital.Dólar digital vs. yuan digitalKempe compara el actual liderazgo de China en el desarrollo de la moneda digital con su temprano liderazgo mundial en el desarrollo del estándar de tecnología celular de banda ancha 5G. Indicó que satisfacer las preocupaciones sobre la privacidad puede complicar el desarrollo de un dólar digital. Por su parte, "Pekín ve el yuan digital como una forma de reforzar su ya formidable estado de vigilancia, al tiempo que mejora su capacidad para combatir el blanqueo de dinero, la corrupción y la financiación del terrorismo".China da importancia geopolítica a su proyecto de moneda digital. Yao Qian, exjefe de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China, comparó el progreso del yuan digital con los anteriores avances chinos en robótica, big data e inteligencia artificial.El especialista ve el mayor peligro geopolítico en la rapidez con la que un país se queda atrás en su desarrollo de una moneda digital. Por su parte, EEUU solo puede alcanzar a China si desarrolla rápidamente un dólar digital y si al mismo tiempo colabora en la creación de un euro digital, una libra digital y un yen digital, finalizó el experto.

/20200927/la-carrera-por-la-moneda-digital-es-cada-vez-mas-feroz-yuan-vs-dolar-1092920110.html

/20201006/china-cambia-su-estrategia-economica-y-abre-enormes-perspectivas-para-el-futuro-1093018935.html

/20210207/el-yuan-digital-el-futuro-verdugo-del-dolar-de-eeuu-1094351877.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

criptomonedas, moneda digital, yuan, dólar, divisas