Argentina: polémica por ministro que chocó llevando vacunas en su camioneta

Desde que las vacunas contra el COVID-19 comenzaron a ser distribuidas en todo el mundo, cuál es la forma correcta y más segura de transportarlas ha sido un desvelo de gobiernos nacionales y regionales, dado que un cambio brusco de temperatura o una mala manipulación pueden dejar sin efecto a cientos de valiosas dosis.Puede que la urgencia por hacer llegar las dosis a pequeñas localidades haya primado sobre estos riesgos en la cabeza de Ricardo Cardozo, ministro de Salud de la provincia de Corrientes, ubicada al noreste del territorio argentino. En la mañana del 8 de marzo, el funcionario decidió tomar una camioneta y llevar, él mismo, una caja con 900 dosis de la vacuna Spuntik V hacia la ciudad de Goya, a poco más de 200 kilómetros de Corrientes Capital.El traslado no salió como esperaba, ya que el ministro de Salud sufrió una descompensación mientras conducía. El malestar lo llevó a chocar con otra camioneta. Fue atendido en el lugar y debió ser hospitalizado en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Al acudir al siniestro, policías de la provincia se sorprendieron al ver que en el asiento trasero, sin documentación alguna y sin otro tipo de protocolo especial, había una caja con dosis de la vacuna Sputnik V.Si bien Cardozo pudo recuperarse, el episodio abrió la polémica sobre las condiciones en las que el jerarca transportaba las vacunas. El diario correntinos Corrientes Hoy recordó que días atrás la Gobernación de Corrientes había hecho un acuerdo con una empresa privada para el traslado de las dosis. A pesar de eso, luego del incidente las autoridades provinciales aseguraron que trasladar los antídotos de esa forma es algo "normal"."Es garantía que los propios funcionarios hagan este tipo de traslado, es un traslado común", respondió Carlos Vignolo, secretario general de la Gobernación, en declaraciones a la prensa recogidas por el medio correntino. El jerarca afirmó incluso que las dosis trasladadas no necesitaban un protocolo sanitario mayor para su traslado.Vignolo también sostuvo que fue el propio ministro de Salud el que decidió llevar las vacunas a Goya personalmente. El intendente de esa localidad, Ignacio Osella, ratificó esta versión al indicar que había hablado telefónicamente con Cardozo y que, durante esa llamada, el ministro le dijo que llevaría las dosis en su camioneta.La situación generó desconfianza en ciudadanos de la provincia, especialmente en los de Goya, que relacionaron la irregularidad con el reciente escándalo de "vacunados VIP" a nivel nacional. Por ese motivo, el Municipio local publicó un vídeo en su cuenta de Facebook en el que Raúl Martínez, director del hospital local, mostró la caja con las 900 dosis que, tras el imprevisto del ministro, fueron entregadas por la empresa contratada para eso."Estas son las 900 dosis que en el día de hoy traía el ministro Cardozo a la ciudad de Goya. Desgraciadamente tuvo una descompensación cardíaca y rápidamente Droguerías del Sur hizo la logística correspondiente y están las vacunas", detalló.El director del hospital remarcó que las dosis "llegaron en muy buen estado" y que se mantienen a 45 grados bajo cero dentro de un contenedor que, a su vez, está en una cámara de frío a 18 grados bajo cero.Desde la ciudad de Goya también aseguraron que en la localidad no existen "vacunados VIP" y que las 900 dosis serán aplicadas a adultos mayores de la ciudad.

