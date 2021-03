https://mundo.sputniknews.com/20210306/el-epidemiologo-jefe-de-eeuu-elogia-la-vacuna-rusa-sputnik-v-1109612319.html

El epidemiólogo jefe de EEUU elogia la vacuna rusa Sputnik V

El epidemiólogo jefe de EEUU elogia la vacuna rusa Sputnik V

El principal epidemiólogo del Gobierno del país norteamericano, Anthony Fauci, elogió la vacuna rusa Sputnik V en una entrevista con el canal de televisión... 06.03.2021, Sputnik Mundo

"Los datos que conozco sobre Sputnik V son buenos. No tengo suficiente información sobre la vacuna china porque tienen dos o tres vacunas diferentes. Así que no he seguido de cerca su eficacia, pero los datos rusos tienen buena pinta", reveló Fauci su opinión de las vacunas rusa y chinas. Asimismo agregó que no le preocupan los posibles efectos secundarios de las vacunas.Detalló que después de la primera dosis, hay un poco de dolor en el brazo que dura unas 24 horas. La segunda dosis tiene una mayor reactividad: hay síntomas de fatiga, dolor, escalofríos y posiblemente una ligera fiebre. "Duran unas 24 horas en la mayoría de las personas. Algunas personas pueden sufrirlos un poco más, pero en su mayoría estos síntomas desaparecen después de 24 horas", subrayó.

