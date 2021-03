https://mundo.sputniknews.com/20210304/queman-una-obra-de-banksy-para-inmortalizarla-en-forma-de-activo-digital-1109508154.html

Queman una obra de Banksy para inmortalizarla en forma de activo digital

Queman una obra de Banksy para inmortalizarla en forma de activo digital

MOSCÚ (Sputnik) — Una empresa de cadena de bloques quemó una pintura de Banksy para transformarla en un activo digital único, el NFT (por las siglas en inglés... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T10:58+0000

2021-03-04T10:58+0000

2021-03-04T11:03+0000

banksy

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099952797_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f8f51b9218208c1a3f0fb056a8e2dcfa.jpg

La compañía Injective Protocol, que se propone "crear un sistema financiero más libre e inclusivo a través de la descentralización", adquirió la serigrafía 'Morons (White)' de Banksy a una galería neoyorquina y la quemó en un local no identificado de Brooklyn."Vemos este evento ardiente como una expresión del arte en sí mismo", manifestó el ejecutivo de la empresa, Mirza Uddin, antes de prender el fuego a la pieza durante una transmisión en directo desde la cuenta Burnt Banksy (Banksy quemado) en Twitter.Si no se quemara ese Banksy, explicó Uddin, su valor radicaría principalmente en la pieza física, mientras que eliminarla y dejar solo el NFT garantiza que nadie va a alterar la obra, que es la verdadera. Su valor se traslada al NFT, que será en adelante la única manera de poseer esa obra.El representante de Injective Protocol señaló que sus colegas se decantaron por una pieza de Banksy porque el mismo grafitero había incorporado en el pasado una trituradora en el marco de su obra 'Girl With Balloon' ('Niña con globo') para que se autodestruyera nada más vendida en una subasta de Sotheby's.La autenticidad de la obra quemada, serigrafía de 56 cm de alto por 76 de ancho, fue confirmada por la oficina que gestiona el legado de Banksy (Pest Control): es la número 325 de las 500 réplicas existentes.El nombre del cuadro —'Imbéciles' (Blanco)— supone un guiño a los coleccionistas, ya que muestra la escena de una subasta de arte en blanco y negro.Representantes de Taglialatella Gallery confirmaron al canal CBS News que Injective Protocol la compró en enero pasado por 95.000 dólares.Una vez quemada la pieza física, empleados de Injective Protocol recrearon una representación digital de la obra en la plataforma de mercado OpenSea, con el uso de la cadena de bloques.

/20200611/hallan-en-una-granja-de-italia-una-obra-robada-de-banksy--fotos-1091729543.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

banksy, arte y cultura