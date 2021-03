https://mundo.sputniknews.com/20210305/meghan-contra-el-buckingham-los-testigos-cierran-filas-ante-un-inminente-conflicto-1109583243.html

Meghan contra el Buckingham: los testigos cierran filas ante un inminente conflicto

Al menos diez asistentes reales que trabajaron para los duques de Sussex tienen previsto participar en una investigación que acusa a Meghan Markle de haber... 05.03.2021, Sputnik Mundo

Los ex ayudantes de la duquesa "están haciendo cola" para tomar parte en la investigación —lanzada por orden de la mismísima reina Isabel II— que el palacio de Buckingham llevará a cabo para poner a prueba la reciente publicación de The Times, según la cual Markle abusó de varios de sus asistentes personales y hasta "expulsó" a dos de ellos de la casa real.Tanto el equipo de Markle —que respondió a las acusaciones a través de un comunicado, en el que calificó el artículo de "una campaña calculada de difamación basada en información engañosa y dañina"— como sus amigos no se quedaron callados y se pusieron de lado de la mujer.Así, la actriz y cantante Janina Gavankar expresó en su cuenta de Twitter que "ha conocido a Meghan por 17 años" y la calificó como "amable, fuerte y abierta"."No es abusadora. TODOS los que la conocemos, sentimos lo mismo sobre su ruptura de silencio: un alivio. La verdad te hará libre", declaró la intérprete.Por su parte, la amiga íntima de Meghan, Lindsay Roth, publicó en su cuenta unas fotos junto a Markle y las acompañó con un emotivo mensaje."La bondad siempre ha sido el modus operandi de Meghan. La buena voluntad corre en sus huesos. Sé que esto es verdad después de 22 años de una estrecha amistad", comentó Roth, quien confesó que sabe "de primera mano" cómo Markle trata a sus amigos y sus familias, así como a sus compañeros de trabajo."Si se encuentra en el asiento de pasajero, te va a cubrir con su brazo en un bache más pequeño en un gesto de amor para garantizar tu seguridad", subrayó Lindsay.Jon Cowan, uno de los creadores de la serie Suits con la que Markle saltó a la fama mundial, afirmó que "en los tres años que trabajó con ella en su época pre-duquesa, solo conoció a una persona amable y cariñosa que se preocupaba por los demás".El famoso maquillador Daniel Martin, que también trabajó con Markle, optó por compartir un proverbio de Tao Te Ching para apoyar a su compañera."Como no es egocéntrica,la gente puede ver su luz.Como no se jacta de sí misma,se convierte en un ejemplo luminoso.Como no se glorifica a sí misma,se convierte en una persona de mérito.Como no quiere nada del mundo,el mundo no puede vencerla".En solidaridad con la duquesa, celebridades como la modelo Tess Holliday o la redactora jefe de la revista Teen Vogue, Lindsay Peoples Wagner, compartieron emojis de corazones en la sección de comentarios.

