Acusan a Meghan Markle de "intimidar" a empleados reales y esta es su respuesta

La duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, se encuentra en medio de una polémica luego de que fuera acusada de acoso laboral por varios... 04.03.2021, Sputnik Mundo

En un artículo exclusivo del medio británico The Times, publicado días antes de la tan esperada entrevista de Meghan y Harry con la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey, se lee que en 2018, Markle supuestamente "expulsó a dos asistentes personales de la casa [real] y estaba socavando la confianza de un tercer miembro del personal". El entonces secretario de comunicaciones de la pareja, Jason Knauf —que ahora trabaja para el príncipe William—, envió un correo electrónico a Simon Case, en aquel momento secretario personal del hermano mayor de Harry, en el que calificó de "totalmente inaceptable" el trato de algunos de los asistentes personales de Markle.No obstante, en ese entonces, el príncipe Harry "rogó" que Knauf abandonara el caso, y esta fue la razón por la que el palacio de Buckingham no hizo nada en relación a aquellas quejas. Una fuente familiarizada con el asunto también contó que la exactriz quería presentar su papel en la familia real como una "experiencia insoportable" para convencer a su esposo de apartarse de sus funciones en la monarquía británica y abandonar el Reino Unido, lo que finalmente hizo en enero de 2020.Las reaccionesUn portavoz de los Sussex respondió a las acusaciones a través de un comunicado. En el documento, afirmó que el artículo publicado por The Times no es más que "una campaña calculada" de difamación contra la duquesa "basada en información engañosa y dañina". Agregó que "no es coincidencia" que el controvertido texto aparezca justo antes de que Harry y Meghan busquen hablar "honesta y abiertamente sobre su experiencia en los últimos años".Meghan, junto con Harry, "está decidida a continuar con su trabajo para fomentar la compasión en el mundo", concluyó el portavoz.Por su parte, el palacio de Buckingham afirmó que "su equipo de recursos humanos evaluará las circunstancias" citadas en el artículo de The Times. Asimismo, prometió invitar a los empleados involucrados en el conflicto —incluidos aquellos que han abandonado la Casa real— a tomar parte en una investigación "para ver si se pueden aprender lecciones". Agregó que "no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso laboral".En febrero, la duquesa ganó la demanda judicial que interpuso contra otro medio británico, Mail on Sunday, tras la publicación de la correspondencia privada con su padre, Thomas."Agradezco al tribunal el exigir responsabilidades a Associated Newspapers y The Mail on Sunday por sus prácticas ilegales y deshumanizantes", declaró en un comunicado.

