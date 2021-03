https://mundo.sputniknews.com/20210305/las-tropas-aerotransportadas-de-rusia-eligen-a-su-miss-1109573422.html

Las Tropas Aerotransportadas de Rusia eligen a su 'miss'

Las Tropas Aerotransportadas de Rusia eligen a su 'miss'

El Ministerio de Defensa de Rusia celebró el tradicional concurso de belleza, profesionalidad y estética entre las mujeres militares, Miss Belleza de las... 05.03.2021, Sputnik Mundo

Nadie, excepto nosotrasLas Tropas Aerotransportadas son una rama de élite del Ejército ruso con experiencia en combate, y siempre está lista para llevar a cabo las tareas más difíciles en cualquier parte del mundo. Su preparación y su fuerza física han hecho que se ganen mucho reconocimiento. No es casualidad que el lema de las tropas aerotransportadas sea Nadie, excepto nosotros. El concurso de belleza, profesionalidad y habilidades estéticas entre las mujeres que sirven en estas tropas se celebra en Rusia por cuarta vez. El concurso de este año se celebró del 25 de febrero al 3 de marzo y estuvo dedicado al Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo.Doce mujeres llegaron a la fase final del concurso. Sus principales especialidades militares son asistencia médica militar, soldado de transmisiones, especialista en sistemas de control de tropas, plegadora de paracaídas, y cocinera.Etapas del concursoLa competición comenzó con la etapa El poder de las armas, donde las participantes mostraron su dominio de las armas de fuego. Las mujeres dispararon pistolas Makarov a un blanco desde 25 metros de distancia y luego montaron y desmontaron el fusil AK-74M.Las etapas posteriores ya eran más civiles. Las mujeres mostraron sus habilidades para cocinar y servir platos, diseñar y coser ropa.El final del concurso de belleza tuvo lugar el 3 de marzo y comenzó con la aparición de las 12 finalistas en uniforme de gala. Cada una habló de sí misma, de su servicio, de su familia, de sus aficiones y de los resultados obtenidos en diversas actividades utilizando material fotográfico y de vídeo. Además, las concursantes demostraron sus habilidades con el baile, el canto y la actuación. Al final de todo, hubo un baile donde las participantes del concurso bailaron un vals con sus colegas de la Escuela Superior de Mando Aéreo de la Guardia. Una sola ganadora, pero ni una sola perdedoraLas 12 chicas recibieron certificados de mérito y valiosos premios, como una máquina de coser profesional, un set de herramientas para el maquillaje, un aparato de entrenamiento deportivo. Las soldados Anna Kukúshkina e Irina Danílova fueron coronadas como Vice Miss Belleza de las Tropas Aerotransportadas, mientras que la cabo Yulia Mérkina fue la ganadora del concurso. "Este concurso ha demostrado que no solo hombres valientes sirven en las Fuerzas Aerotransportadas, sino también mujeres no menos valientes, que junto a nosotros desempeñan cada día tareas importantes y responsables. Salvan a la gente, proporcionan una administración fiable y de calidad, sirven en distintas unidades. Por ello, les estamos muy agradecidos", comentó el coronel general Andréi Serdiukov al galardonar a la misses.

