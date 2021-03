https://mundo.sputniknews.com/20210305/futurologo-ruso-afirma-que-el-mundo-tendra-que-elegir-entre-dictadura-y-democracia-digitales-1109561589.html

Futurólogo ruso afirma que el mundo tendrá que elegir entre 'dictadura' y 'democracia' digitales

MOSCÚ (Sputnik) — En los próximos 20 años el mundo tendrá que elegir entre la 'dictadura digital' y la 'democracia digital', opinó en declaraciones a Sputnik... 05.03.2021

"Una elección entre la 'dictadura digital' y la 'democracia digital' resultará lo más dramático para todo el mundo en los próximos 20 años", afirmó Kuznetsov que también es jefe de la oficina de la Universidad de la Singularidad en Moscú.Expresó su convicción de que el mundo experimenta la transición hacia Estados digitales: la vida humana resulta cada vez más integrada en los sistemas digitales, la economía se vuelve más digitalizada, mientras la gente ya no se puede imaginar su existencia sin teléfonos inteligentes y redes sociales.Los sistemas digitales se entremezclarán con nuestra vida hasta tal punto que será posible predecir qué va a hacer un individuo concreto, señaló el futurólogo.En el caso de la 'dictadura digital' esta tendencia se aprovecharía para ejercer presión sobre las personas.Ese concepto es algo similar al sistema de crédito social, dijo Kuznetsov, mecanismo desarrollado por el Gobierno de China para recopilar los datos sobre el comportamiento social y confiabilidad de las personas y entidades y distribuir las recompensas y sanciones correspondientes.Mientras, la 'democracia digital' permitirá a la opinión pública influir rápidamente en los procesos políticos.En este caso el experto puso como ejemplo el movimiento internacional Black Lives Matter (BLM, Las vidas negras importan), originado dentro de la comunidad afroestadounidense: la gente a través de plataformas digitales puede crear varias organizaciones para "ejercer presión sobre los que no apoyaban las demandas de las minorías".Edición genética para curar enfermedadesLa edición del genoma humano para tratar las enfermedades incurables y prolongar la vida cobrará auge dentro de dos décadas, sostuvo el futurólogo."La modificación del humano mediante la edición genética es una gran herramienta que se puede usar para curar enfermedades raras y prolongar la vida, así como también para diseñar bebés, por ejemplo elegir que tengan ojos azules. Ya en China hay bebés de diseño. Dentro de 20 años esto será tendencia", dijo Kuznetsov.Esta tecnología, auguró, no estará al alcance de todos. "Tal vez, será muy costosa y accesible solo para ciertos sectores o sociedades, aunque también podría llevar a algunas consecuencias genéticas", indicó.El futurólogo predice que China podría ser uno de los países más avanzados en este campo ya que realiza experimentos más osados.En noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui anunció el primer nacimiento en el mundo de dos gemelas con el ADN modificado para evitar que contraigan en el futuro el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

