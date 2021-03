https://mundo.sputniknews.com/20210305/fraude-corrupcion-y-lavado-de-dinero-los-paises-pierden-600000-millones-de-dolares-por-ano-1109588811.html

Fraude, corrupción y lavado de dinero: los países pierden 600.000 millones de dólares por año

Fraude, corrupción y lavado de dinero: los países pierden 600.000 millones de dólares por año

Los países podrían financiar medidas contra la pobreza extrema, el COVID-19 y la crisis climática si recuperaran los miles de millones de dólares que se... 05.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-05T20:20+0000

2021-03-05T20:20+0000

2021-03-05T20:23+0000

opinión & análisis

américa latina

lavado de dinero

corrupción

firmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107842/41/1078424151_0:171:5472:3249_1920x0_80_0_0_24391644626e3c76dafb1e3ae333be17.jpg

A esta conclusión muy crítica del funcionamiento del sistema económico y financiero global desregulado arribó el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales (FACTI) en su último reporte.El Panel, formado por exdirigentes de todo el mundo y de bancas centrales, líderes del sector empresarial y de la sociedad civil y personalidades del ámbito académico, ofrece un dato contundente.Hasta un 2,7% del PIB mundial anual suman operaciones de lavado de dinero, mientras que las corporaciones que buscan jurisdicciones libres de impuestos privan a los países de hasta 600.000 millones de dólares al año. Por América Latina participan en el Panel José Antonio Ocampo, ex ministro de finanzas de Colombia, y la experta chilena en fiscalidad corporativa, Magdalena Sepúlveda.Los flujos financieros ilícitos provenientes del abuso fiscal, la corrupción transfronteriza y el crimen financiero transnacional desvían cuantiosos recursos del desarrollo sostenible, empeoran las desigualdades, alimentan la inestabilidad, minan la gobernanza y resquebrajan la confianza pública. En definitiva, el reporte sentencia que los flujos financieros ilícitos contribuyen a que los Estados no puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.MillonariosPese a la peor crisis global de por lo menos cien años, la riqueza de los multimillonarios ha aumentado 27,5%. Al mismo tiempo, 131 millones de personas han caído en la pobreza debido al coronavirus.El informe revela que una décima parte de la riqueza mundial podría estar oculta en activos financieros extraterritoriales, lo cual impediría que los países recauden su parte de impuestos.El último reporte de Tax Justice-Oxfam Internacional es impactante. En "El virus de la desigualdad" destaca que a pesar de la inmensa crisis económica global por el coronavirus, los mega ricos han recuperado su nivel de riqueza con el repunte de los mercados de valores.DesigualdadLa riqueza total de los millonarios ascendía a 11,95 billones de dólares en diciembre de 2020, cifra equivalente al gasto total de los países del G20 para atender la emergencia de la pandemia.Mientras, las personas en mayor situación de pobreza podrían necesitar más de una década para recuperarse de los impactos económicos de esta crisis.Irene Ovonji-Odida, miembro de Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT), afirma: "La creciente desigualdad que vemos hoy en el mundo no es sólo entre países —que es un problema importante—, sino también dentro de los países. Incluso en las economías avanzadas, hay una creciente desigualdad". Para agregar: "Los flujos financieros ilícitos son realmente una sangría para los recursos de todos los países, y suponen un enorme coste para los ciudadanos de a pie, en todo el mundo. Los países en desarrollo se ven mucho más afectados, pero es un problema para todos. Por eso necesitamos que todos los países se sumen para negociar juntos y cambiar las reglas". AbusosSepúlveda señala que "el mundo enfrenta un retroceso histórico en el desarrollo humano, la peor crisis de salud en un siglo, una catástrofe medioambiental en aumento y desigualdades crecientes, una escasez de inversión necesaria para resolver el caos resultante". Para mencionar que en este momento lo que plantea el Panel es que "los Gobiernos pueden redirigir los miles de millones de dólares recuperados por frenar el abuso fiscal, la corrupción y el lavado de dinero, para financiar acciones críticas sobre la recuperación del COVID-19, los servicios públicos para el cumplimiento de los derechos humanos, enfrentar la extrema pobreza y la crisis climática”. El panorama de las finanzas globales aparece distorsionado por los vacíos, lagunas y deficiencias normativas y de aplicación, que abonan el terreno para los abusos fiscales, la corrupción y el blanqueo de dinero.Estos flujos financieros ilícitos suponen un robo por partida doble puesto que la expropiación de los fondos priva, a su vez, a miles de millones de personas de un futuro mejor.El PanelEl 74° Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 75° Presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas promovieron conjuntamente el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI).En el estatuto de formación del Panel se precisa que su tarea es someter a examen la responsabilidad, la transparencia y la integridad financieras, y emitir recomendaciones basadas en pruebas empíricas con el objetivo de salvar las deficiencias del sistema internacional como un medio para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.El Panel FACTI subraya la necesidad de leyes e instituciones más sólidas para prevenir la corrupción y el lavado de dinero, y que los banqueros, abogados y contadores que facilitan los delitos financieros también deben ser objeto de sanciones punitivas.RecomendacionesEl Panel FACTI ha formulado 14 recomendaciones para delinear esta senda. Se trata de un conjunto ambicioso de medidas de reforma, rediseño y revitalización de la arquitectura global:ImpuestosEl informe reclama una mayor transparencia en torno a la titularidad de las empresas y el destino del gasto público, una cooperación internacional más sólida para perseguir los actos de corrupción, y la aplicación de impuestos a los gigantes digitales, así como una gobernanza global contra el fraude fiscal y el lavado de dinero. Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y también presidente del ICRICT, afirma: "Está demostrado que la competencia fiscal y la reducción de los impuestos a las sociedades no traen inversión como tal. Solo trae flujos financieros, sin más actividad y empleo en el país que ha reducido los impuestos. Pero sí provoca una reducción de los ingresos fiscales para todos los países".Indica que "por eso se ha acordado que frenar la competencia fiscal es una de las cuestiones más cruciales que hay que acordar en las negociaciones fiscales internacionales. Hay que acordar sobre un impuesto mínimo efectivo al nivel mundial"."Una convención de las Naciones Unidas en materia tributaria que establezca los principios de control tributario, los principios de cooperación tributaria internacional y que cree un órgano intergubernamental en las Naciones Unidas que se encargue de los temas tributarios", indicó Ocampo.Estos temas incluirían el control sobre las ganancias de capital, añadió, "ya que es muy típico que esas utilidades se registren en paraísos fiscales".El informe del Panel concluye que los mecanismos de cooperación tienen que reforzarse para combatir la evasión tributaria y para ello propone un instrumento internacional de la ONU sobre impuestos para que estén incluidos todos los países.

/20201013/megaempresas-abuso-fiscal-blanqueo-de-capitales-y-corrupcion-1093108773.html

/20200730/ricazos-de-la-pandemia-un-multimillonario-nuevo-cada-15-dias-en-america-latina-1092264134.html

/20201208/la-pandemia-inagotable-de-corrupcion-en-america-latina-1093768960.html

/20201103/pandemia-en-america-latina-sin-agua-sin-luz-y-destruyendo-la-biodiversidad-1093346684.html

/20201008/acnudh-lamenta-fin-de-fideicomiso-para-periodistas-y-defensores-de-ddhh-en-mexico-1093062734.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

opinión & análisis, lavado de dinero, corrupción, firmas