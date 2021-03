https://mundo.sputniknews.com/20210304/venezuela-el-dia-despues-de-las-sanciones--1109546130.html

Venezuela, el día después de las sanciones

Venezuela, el día después de las sanciones

El informe de la relatora de las Naciones Unidas, Alena Douhan, generó polémica. Las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela han... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T23:41+0000

2021-03-04T23:41+0000

2021-03-04T23:49+0000

américa latina

sanciones

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109546105_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_3219c5e7018e70df5e39f4d017490a75.jpg

Los analistas en la nación latinoamericana tienen diversas visiones sobre lo que ocurre y, aunque hay distintas aristas, la discusión se polariza en torno a las posibles causas del deterioro de la economía. Algunos hablan de fallas estructurales del aparato productivo que se agravan por las sanciones impuestas, con mayor severidad desde 2017, mientras que otros señalan a las sanciones como la causa de la actual crisis económica. Sin embargo, la causa debe dar origen a la solución. Cuáles son las actuales debilidades, agravadas o generadas, por las sanciones y cómo superarlas es lo que se debate en Venezuela. Contrastamos visiones para proponer un ejercicio analítico, ¿qué medidas económicas deben propiciarse el día de después de un hipotético cese de las medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington? Dos perspectivas del problemaLos economistas Pasqualina Curcio y Francisco Rodriguez, en diálogo para Sputnik, comparten sus perspectivas acerca del presente y futuro económico del país.Para Curcio, son dos los elementos que han llevado al declive del aparato productivo del país: las sanciones y el ataque al bolívar, la moneda de curso legal en Venezuela."Debemos ubicarnos en el tiempo, la relatora afirma que las sanciones comenzaron en 2014 con la aprobación de la Ley estadounidense contra funcionarios. Hemos sostenido que, antes de 2014 y de manera encubierta, el gobierno de EEUU ya estaba ejecutando acciones contra Venezuela como, por ejemplo, la manipulación del índice de riesgo financiero del país a pesar de que Venezuela cumplía puntualmente con sus compromisos financieros y el ataque al bolívar que se intensifica en 2013. No obstante, ubicándonos en el año 2014, cuando inician formalmente las sanciones, los indicadores económicos y sociales no dan muestra de una crisis en Venezuela antes de las medidas coercitivas unilaterales", destaca la investigadora y docente universitaria.Por su parte, Francisco Rodríguez identifica dos causas principales de lo que llama el colapso de la economía venezolana: "el mal manejo del boom y la caída de los precios del petróleo, y la segunda es el efecto económico de una crisis política que termina toxificando la economía del país y desinsertándola de la economía mundial".Dicha toxificación es conceptualizada como el costo regulatorio y reputacional de hacer negocios con Venezuela. "Acá inciden las sanciones, pero también inciden las iniciativas por parte de actores políticos nacionales o internacionales para imponer costos reputacionales significativos a las empresas que hagan cualquier tipo de negocios con el Estado venezolano. Estos impedimentos han llevado a la desinserción de la economía venezolana con respecto a la economía mundial y esa desinserción ha llevado a que se pierda la capacidad de acceder a los mercados petroleros y financieros y eso ha llevado a la segunda parte del colapso, de 2017 hasta el presente", puntualiza.Datos para el debatePara apoyar su argumento, Pasqualina Curcio comparte "indicadores que muestran que no es cierto que las sanciones exacerbaron una crisis que ya existía". La analista considera que, por el contrario, desde 1999 hasta 2013 hubo una clara tendencia de recuperación económica y social; fue en 2014 cuando iniciaron las sanciones y que dichos logros "comenzaron a revertirse". Dichos datos forman parte de investigaciones exhaustivas hechas por la investigadora a lo largo de todos estos años y que forman parte de sus publicaciones más importantes: La mano visible del mercado e Hiperinflación: arma imperial. El día después de las medidas coercitivas unilateralesRodríguez, quien se encuentra al frente de la Fundación Petróleo para Venezuela, un centro de pensamiento que propone "mecanismos sostenibles" para atender lo que denominan "la crisis humanitaria venezolana", expone ante el ejercicio propuesto, que lo primero sería "reinsertarse en la economía mundial".Considera que debe haber un esfuerzo "significativo sobre el sector petrolero" para lograr reestructurar la deuda venezolana a través de una negociación con los acreedores que pasa por "la protección de derechos de propiedad en Venezuela y la existencia de un marco regulatorio estable que genere incentivos a la inversión privada". "Hay que asegurar que los recursos que están disponibles en ese momento sean dirigidos a la inversión en el sector petrolero para que pueda recuperar la producción necesaria para entrar en los mercados internacionales. Precisamente, como la empresa petrolera ha estado muy golpeada por años de mal desempeño y de pérdidas, va a tener muy poca capacidad propia de financiamiento, además de los altos niveles de deuda que ya tiene", . Pasqualina Curcio apunta que deben resolverse, en el corto plazo, los efectos que "al menos 7 años bajo el asedio formal por parte de los gobiernos de EEUU" ha tenido sobre las condiciones de vida de la población: compra de medicamentos y recuperación del sector salud serían prioridades.Por otro lado, recalca que basada en las características de la economía venezolana, donde la producción petrolera aporta el 90% de las divisas del país, es necesaria la recuperación de PDVSA y de las exportaciones de hidrocarburos, lo cual provocaría un "efecto multiplicador en todos los sectores de la economía" que se evidenciaría en:"Poder importar alimentos, medicamentos y especialmente insumos para la producción de otros rubros a nivel nacional incluyendo el de los servicios básicos, también estratégicos: electricidad, comunicaciones y agua. Segundo para abastecer de combustible al país, insumo fundamental para los procesos productivos, la distribución de bienes y la movilización en general. Tercero, para ir recuperando las reservas internacionales, particularmente en un escenario en el que no han sido solo las sanciones el arma de la guerra económica sino también el ataque al bolívar", enfatiza.Sin embargo, quizá uno de los aspectos más llamativos de las ideas de Curcio sobre cómo debería actuar el Estado venezolano en un escenario donde las medidas coercitivas unilaterales dejen de ser usadas como arma de guerra contra Venezuela, tiene que ver con establecer "un control en la administración y uso de las divisas que comenzarán a ingresar cuando se reactive la producción y exportación petroleras", para que se usen en las verdaderas "necesidades de la población" y "no se fuguen a paraísos fiscales".Por último, reflexiona que el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales no implica el cese del ataque al bolívar por parte de EEUU."Esperemos que el levantamiento de las sanciones venga acompañado del cese del ataque al bolívar, de lo contrario, es necesario tomar medidas relacionadas con este aspecto para garantizar la verdadera reactivación de la producción no petrolera y el consumo en Venezuela", finaliza.

/20201230/economia-del-bloqueo-donde-esta-la-salida-1093986856.html

/20210226/llegara-venezuela-a-la-meta-de-produccion-petrolera-anunciada-1109264826.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Mauricio Montes

Mauricio Montes

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Mauricio Montes

sanciones, venezuela