Irán presenta su primer dron pesado de ataque Kaman 22 | Fotos

Como se anunció a principios de febrero, Teherán finalmente presentó su vehículo no tripulado de ataque Kaman 22, el primer dron pesado del país. 25.02.2021, Sputnik Mundo

Kaman 22 fue fotografiado durante la visita del comandante de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán (IRIAF), general de brigada Aziz Nasirzadeh. En las imágenes, se puede observar al avión no tripulado equipado con cuatro bombas guiadas Sadid y dos nuevas municiones planeadoras guiadas similares en apariencia a las conocidas bombas Balaban, pero de menor calibre.De acuerdo con los informes, Kaman 22 tiene un alcance de 3.000 kilómetros, con un tiempo de trabajo de más de 24 horas y es capaz de transportar 300 kilos de carga útil."Este dron está equipado con carga de combate y óptica y está diseñado en base a las necesidades operativas de la Fuerza Aérea y se encuentra en las etapas finales de producción", declaró Nasirzadeh.Junto con la aeronave también se puede observar una serie de armas y contenedores. Una podría ser una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway y otra parece ser un contenedor de contramedidas electrónicas (ECM) utilizado en aviones de ataque, según los expertos.Algunas fuentes consideran que el Kaman-22 es un análogo del avión no tripulado de combate estadounidense MQ-1 Predator, pero de hecho se parece más a su versión más avanzada MQ-9 Reaper. No obstante, el dron iraní es más compacto.Este no es el primer dron producido por el país persa. La Fuerza Aérea iraní ya tiene en servicio los drones de altitud media y larga resistencia Shahed 181, Shahed 191 y Shahed-129. El último parece ser un híbrido del Hermes 450 israelí y el Predator MQ-1/9 de EEUU. Los Shahed 181 y el Shahed 191, a su vez, probablemente fueron desarrollados a base del avión no tripulado estadounidense RQ-170 Sentinel, capturado por Irán en 2011.

