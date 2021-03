Logran leer una carta de 300 años sin abrirla

https://mundo.sputniknews.com/20210303/logran-leer-una-carta-de-300-anos-sin-abrirla--1109479680.html

La carta, junto con otra correspondencia no entregada, se guardaba en el antiguo baúl de una pareja de administradores de correo, Simon y Marie Brienne. Manejaban una parte significativa del correo internacional a finales del siglo XVII.El cofre, llamado Colección Brienne, contiene más de 2.600 cartas, 600 de las cuales nunca fueron abiertas. En 1926, fue cedido al museo postal en La Haya (los Países Bajos). En el siglo XVII, el destinatario pagaba los gastos postales y de envío. Si el destinatario fallecía, estaba ausente o no tenía dinero, los administradores de correo no podían cobrar y solían destruir esas cartas muertas. A diferencia de ellos, los Briennes las conservaban con la esperanza de que alguien las recuperara y pagara los gastos de envío.Los remitentes de estas cartas las cerraban utilizando el letterlocking —el proceso de doblar una hoja de papel con la carta escrita sobre ella para convertirla en su propio sobre—. Esta técnica se practicaba para proteger el contenido de las cartas ya que no era posible abrirlas sin dejar ninguna huella. Utilizando la microtomografía de rayos X, un equipo de científicos ha abierto por primera vez una de estas cartas. Fue mandada en julio de 1697 por el francés Jacques Sennacques a su primo Pierre Le Pers para pedirle una copia certificada de la esquela mortuoria de un tal Daniel Le Pers. Sus hallazgos se publicaron en Nature Communications. "Desarrollamos el desdoblamiento virtual para probar nuestras teorías sobre el letterlocking y arrojar luz sobre una forma históricamente vital, pero durante mucho tiempo subestimada, de criptografía física", escriben los autores del estudio. Mientras que en investigaciones anteriores se habían desarrollado métodos de rayos X para desdoblar cartas plegadas solo un par de veces, este equipo se propuso diseñar un método que pudiera utilizarse universalmente en las cartas intrincadamente dobladas."Estamos radiografiando la historia", afirmó David Mills, miembro del equipo y director de las instalaciones de microtomografía de rayos X en la Queen Mary University de Londres. Lo curioso es que estas máquinas fueron inicialmente diseñadas para su uso en odontología.

