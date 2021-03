https://mundo.sputniknews.com/20210302/tribunal-supremo-israeli-reconoce-conversiones-al-judaismo-fuera-de-la-ortodoxia-1109401080.html

Tribunal Supremo israelí reconoce conversiones al judaísmo fuera de la ortodoxia

Tribunal Supremo israelí reconoce conversiones al judaísmo fuera de la ortodoxia

TEL AVIV (Sputnik) — En histórica decisión el Tribunal Supremo israelí reconoce las conversiones al judaísmo de la rama conservadora y reformista para... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T08:43+0000

2021-03-02T08:43+0000

2021-03-02T08:43+0000

ciudadanía

israel

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107741/22/1077412252_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_e30b0b0b8e653d5945923e11e8c20a6e.jpg

Un panel ampliado de nueve jueces dictaminó este lunes noche el reconocimiento de las conversiones reformistas y conservadoras, diferentes movimientos dentro del judaísmo, con el fin de la obtención de la ciudadanía, terminando de este modo con una saga legal que duraba ya 15 años.La sentencia desató un torrente de críticas desde los partidos políticos ultraortodoxos, quienes aseguraron que trabajarían para revertir la decisión y amenazaron con no participar en ninguna coalición de gobierno que no prometa revertirla. El Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, también denunció la decisión del tribunal.Por su parte, los líderes de los movimientos conservador y reformista, así como los partidos de izquierda y liberales elogiaron la decisión como una victoria de la democracia.En 2005 el movimiento conservador hizo una petición al Tribunal Supremo exigiendo que se otorgara la ciudadanía a varios no israelíes que se habían convertido a través de su sistema de conversión en Israel.En 1988 el tribunal había dictaminado que las conversiones no ortodoxas realizadas fuera de Israel deben ser reconocidas como válidas para inmigrar y lograr la ciudadanía, pero no lo hizo extensivo a las conversiones no ortodoxas realizadas en Israel.Para eludir las críticas, el Tribunal Supremo indicó en su decisión de anoche que esta no tenía implicaciones religiosas, sino que solo lidiaba con la legislación laica del derecho de obtención de ciudadanía.Y los jueces señalaron específicamente que los 15 años en los que el Parlamento no actuó para resolver esta cuestión era una clara señal de que la paciencia no iba a ayudar y por ello la rama judicial se vio obligada a tomar parte para resolver la disputa.

/20210224/1109134202.html

/20190719/israel-restricciones-a-libertad-religiosa-1088072323.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ciudadanía, israel, oriente medio