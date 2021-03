https://mundo.sputniknews.com/20210302/texas-celebra-su-dia-de-la-independencia-en-plena-crisis-energetica-1109433123.html

Texas celebra su Día de la Independencia en plena crisis energética

El estado de Texas celebra el 185 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Pero los texanos festejan esta fecha con los apagones de fondo...

Una de las mayores interrupciones en el servicio eléctrico en la historia de Estados Unidos trajo consigo la dimisión de la principal reguladora de servicios públicos de Texas, DeAnn Walker. En una misiva dirigida al gobernador Greg Abbott, la alta funcionaria enfatizó que aceptaba su responsabilidad en los apagones, pero que otros también deberían reconocer la suya, incluyendo las compañías de gas y los legisladores.Operadores eléctricos en el punto de miraLa alta funcionaria hizo pública su renuncia el mismo día en que la cooperativa eléctrica más grande y antigua de Texas reveló que había solicitado la protección gubernamental por bancarrota, y en un momento en que el Departamento de Justicia del estado sureño había iniciado una investigación en torno a un proveedor de electricidad, Griddy, a cuyos clientes les llegaron facturas por montos enormes luego de la tormenta invernal de febrero.La compañía de energía eléctrica más grande y antigua del estado de Texas, Brazos Electric, declaró que recurrió a la bancarrota, ya que sus deudas llegaron hasta los 10.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, la empresa dispone de activos que ascienden solo a 1.000 millones de dólares.La compañía Denton Electric también podría verse ante el reclamo de decenas de millones de dólares por las tarifas no pagadas por otros usuarios de la red.La debacle financiera de Brazos Electric y de otras empresas de electricidad de Texas es el resultado de la decisión de la red del estado —Electric Reliability Council of Texas (Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas), conocido comúnmente como ERCO— de subir sus tarifas a 9.000 dólares por megavatio/hora durante más de cuatro horas."Como resultado de las fallas catastróficas durante las tormentas, ERCOT presentó a Brazos facturas excesivamente elevadas por costos colaterales, y requirió el pago en pocos días", según la empresa eléctrica.Una semana después de la llegada de la tormenta invernal los usuarios empezaron a acusar al ERCOT y otras empresas encargadas de la distribución de energía de no estar preparadas para esa situación, y algunos de ellos incluso los demandaron.El republicano Abbott atribuyó las fallas eléctricas a la administración del ERCOT. Al mismo tiempo, la comisión de tres miembros designados por el gobernador tiene poder de supervisión sobre esta institución.Walker pasó apuros durante dos prolongadas audiencias ante los paneles legislativos que investigan las fallas en la red eléctrica estatal, la respuesta de la comisión y la falta de comunicación con el público en general con respecto a la tormenta que se aproximaba.La alta funcionaria argumentó que su agencia tenía poco control sobre ERCOT, pero posteriormente indicó que lo controlaba completamente. Y es que los legisladores la cuestionaron sobre su conocimiento de la autoridad de la agencia a su cargo y la decisión de reducir o reasignar al personal a cargo de la supervisión de las compañías de servicios públicos."A pesar del trato que recibí de algunos legisladores, estoy orgullosa de haber dicho la verdad", escribió Walker. A su vez, testificó que había hablado con la oficina de Abbott y el con personal del vicegobernador Dan Patrick varios días antes de la llegada de temporal para advertirles sobre las condiciones climáticas y su posible impacto en la distribución de energía en la entidad.Los texanos aún sufren las consecuenciasEl 14 de febrero Texas fue azotado con particular severidad por una histórica tormenta invernal que afectó a diversos estados del país norteamericano. Las condiciones inusualmente heladas provocaron interrupciones generalizadas de la electricidad y congelación en las tuberías. Algunas reventaron y provocaron inundaciones en las casas. Como resultado, al menos 80 personas murieron y millones de texanos se quedaron sin calefacción y agua potable.Aunque el clima ya presenta temperaturas más habituales, alrededor de 390.000 habitantes aún tienen órdenes de hervir el agua antes de beberla. Todos los comestibles se echaron a perder y no hubo agua durante varios días. Pero incluso en estas condiciones tan duras, algunas empresas pidieron a los empleados que trabajaran desde casa o fueran a la oficina.Por lo tanto, varios empleados tienen miedo de ver sus salarios reducidos por no trabajar durante los apagones. "Pidieron que no entráramos a trabajar, pero no nos pagarán. Hacen que sea difícil que creamos que piensan en nuestro bienestar", explicó uno de ellos. El gobernador republicano Greg Abbott quiere obligar a las plantas eléctricas a que se adapten al clima helado después de que el estado perdiese casi la mitad de su capacidad para generar energía debido a las temperaturas bajo cero.Biden inspeccionó daños por tormenta invernal en TexasEl presidente de EEUU, Joe Biden, escuchó el 26 de febrero de viva voz a los texanos afectados por un severo clima invernal y se comprometió a respaldarlos "a largo plazo", en su primera visita a una zona afectada por un desastre de gran magnitud desde que asumió el cargo.El mandatario estuvo acompañado en Texas por el gobernador Greg Abbott y el senador John Cornyn, ambos republicanos; por cuatro miembros demócratas del Congreso de la zona de Houston; por el alcalde de esa ciudad, Sylvester Turner, y por Lina Hidalgo, jueza del condado Harris.El presidente del país norteamericano fue puesto al corriente de la delicada situación por los servicios de emergencia y dio las gracias a los trabajadores por llevar a cabo la ''obra de Dios''. Explicó que la Administración estará ahí para los texanos mientras intenten recuperarse. No solo de la histórica tormenta, sino también de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de coronavirus.Decenas de miles de habitantes de la zona de Houston están sin agua potable, y los funcionarios locales le comunicaron al presidente estadounidense que muchas personas siguen pasando por dificultades. ''El presidente nos ha dejado muy claro que en crisis como esta es nuestro deber organizar un apoyo federal rápido y competente para los ciudadanos estadounidenses, y debemos garantizar que la burocracia y la política no se interponen en el camino'', enfatizó la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall.

