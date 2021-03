https://mundo.sputniknews.com/20210302/querella-criminal-por-endeudamiento-y-reforma-judicial-en-la-agenda-de-alberto-fernandez-1109401596.html

Querella criminal por endeudamiento y reforma judicial, en la agenda de Alberto Fernández

El presidente argentino Alberto Fernández anunció ante el Congreso que investigará el endeudamiento que asumió el gobierno de su antecesor, Mauricio Macri... 02.03.2021, Sputnik Mundo

El presidente argentino Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso y prometió una "querella criminal" para determinar delitos en el endeudamiento que impulsó su antecesor en el cargo, Mauricio Macri.El mandatario "abordó varios aspectos sobre los cuales había debate al interior del Frente de Todos y le contó a la sociedad los acuerdos fundamentales para acompañar la salida de la pandemia", destacó Pablo Semán, doctor en Antropología Social e investigador del Conicet.Sin embargo, Fernández trató una serie de temas que conforman "una agenda de futuro, resolviendo cuestiones del pasado inmediato, como la deuda, las tarifas y la Justicia".Sobre la reforma judicial, consideró que el presidente "encontró un buen ángulo para permitirse avanzar". "Es un ángulo de entrada que no es ni el lawfare ni los presos políticos, sino el ámbito de la legitimidad pública de la justicia, algo productivo", subrayó.El académico también consideró importante que Fernández "haya comenzado diciendo que hubo errores en la gestión de la pandemia y que había que corregirlos, para tener un pacto de credibilidad con la sociedad".En tanto, destacó la "recuperación de un vínculo positivo entre el oficialismo y la educación. "Que la educación no sea una divisoria calcada de la grieta, sino algo muy consensual".Por último, Semán se refirió a las protestas opositoras del pasado sábado 27 de febrero que contaron con una intervención que incluyeron bolsas mortuorias. "Un sector de Juntos por el Cambio está disputando la interna con la idea de que los tibios no van", señaló.Uruguay inició campaña de vacunación contra el COVID-19Uruguay se convirtió este lunes 1 de marzo en el último país de la región en iniciar su campaña de vacunación, cuando se cumple el primer año de gestión del presidente conservador Luis Lacalle Pou."Tenemos una población baja y un sistema de salud muy sólido con mucha penetración en el territorio, lo que ayudará a una vacunación rápida y masiva", dijo Federico Preve, médico neurólogo, exsenador e integrante del comité ejecutivo del Sindicato Médico de Uruguay.Sin embargo, advirtió que "tenemos una perspectiva social mala", con "más de 600 mil desempleados, una pérdida de salario real, aumento de la pobreza y hubo una rebaja en la política de asistencia social".En concreto, Preve señaló que "el promedio del mundo gastó un 8 por ciento del PIB y Uruguay un 1,3 por ciento. Hemos gastado muy por debajo de lo necesario respecto al mundo. Uruguay no invirtió ni en las situaciones de pobreza ni de los pequeños y medianos empresarios".El profesor de la Cátedra de Neurología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República consideró que "se tomaron algunas medidas razonables al inicio de la pandemia" pero "hubo una mala estrategia en la negociación de las vacunas".Asimismo, explicó que "los casos están aumentando de forma exponencial y tenemos hoy lunes el comienzo de la presencialidad en las clases y en las policlínicas"."Tenemos 14 centros de vacunación en los 19 departamentos. Eso va a permitirle a Uruguay ponerse a la cabeza, no por la buena gestión de la vacuna, sino por el sistema instalado", apuntó el experto.En el programa se informó además acerca de la ventaja del presidente Nayib Bukele en los comicios legislativos de El Salvador; la condena al exmandatario francés Nicolas Sarkozy por tráfico de influencias; y la reaparición de Donald Trump en un acto ultraconservador.También se informó sobre el anuncio del presidente dominicano Luis Abinader respecto a la construcción de un muro en la frontera con Haití; y la represión por parte de las fuerzas militares de Birmania a los manifestantes prodemocráticos, a un mes del golpe de Estado.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

