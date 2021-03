https://mundo.sputniknews.com/20210302/por-que-mexico-desperdicio-su-bono-demografico-1109395100.html

¿Por qué México desperdició su bono demográfico?

¿Por qué México desperdició su bono demográfico?

Los resultados del último censo de la población mexicana revelaron que l población envejece y con ello surgen nuevos problemas. Sputnik conversó con la Doctora... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T00:58+0000

2021-03-02T00:58+0000

2021-03-02T01:06+0000

opinión & análisis

censo

demografía

envejecimiento

población

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1093921342_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_55377416e0a3a28642fba615faf92f68.jpg

Para la doctora en ciencias sociales Verónica Montes de Oca no fue ninguna sorpresa el anuncio sobre el envejecimiento de la población mexicana. Según el último Censo realizado en 2020, la mediana de edad en México es de 29 años, cuando en 1995 era de 21 años. "Es una tendencia que viene desde varios censos que incluso algunos trabajos de investigación también han mostrado. El envejecimiento de la población se ve con mayor claridad ahora, sobre todo, porque la concentración de personas mayores en las áreas urbanas se ve con mayor nitidez", explicó Montes de Oca a Sputnik.Verónica es socióloga y demógrafa, tiene un doctorado en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México y actualmente se desempeña como investigadora titular del Instituto de investigaciones sociales de la UNAM e integra el Sistema nacional de investigadores mexicano. Indicó que en la UNAM llevan 25 años trabajando en el análisis del envejecimiento poblacional que, según explicó la fuente, tiene sus raíces en una mayor esperanza de vida (que aumenta la cantidad de adultos mayores) al tiempo que se observa un descenso de la fecundidad, con una caída de los nacimientos. La pérdida del bono demográficoPor debajo de este proceso de envejecimiento, México, según lectura de la experta, fue desaprovechando el bono demográfico que se había identificado desde la década de 1990.El bono demográfico es el "conjunto de generaciones que se consideran en edad activa y que son el motor del desarrollo de un país", explicó Montes de Oca. Hoy esa proporción con el conjunto de edad pasiva ha cambiado radicalmente. "Este bono demográfico tenía que ser un motor de desarrollo mucho más equitativo, con empleo suficiente, ingresos dignos y seguridad social pero, desgraciadamente, los Gobiernos previos no dieron importancia a este concepto o tal vez, no lo entendieron", apuntó la investigadora. En vez de aprovechar ese superávit de población en edad económicamente activa para impulsar el país, "no se incentivó el empleo salvo distintos trabajos precarios vinculados al sector informal y sin seguridad social", dijo la fuente. La población nacida en la década de 1970 y que iniciaba su juventud en 1990 no tuvo una planificación desde el Gobierno que pudiese gestionarles empleo suficiente para que "asegurasen su calidad de vida y su envejecimiento".Esto profundizó la desigualdad que vive el país, que la misma continúe en aumento y de su mano, la pobreza en México. Bajo este análisis, el bono demográfico que detectó en 1990 proyectó su agotamiento hacia 2030. "Progresivamente se empezó a ver su desgaste en 2010 y a medida que pasen los años lo veremos más fuerte. Es algo progresivo, no es abrupto, sino que el cambio se ha ido dando de manera paulatina. Posiblemente, según los cálculos, el punto de inflexión sucederá en 2030", apuntó. El desafío que vive México es cómo sobrellevará su población ese envejecimiento."Con dificultad va a ser saludable", sostuvo la académica. La población mexicana que hoy ronda los 40 y 50 años padece con mayor intensidad de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Ante este panorama, el desafío para México en los próximos años tendrá su centro en los servicios de salud y la atención que requerirá una población que envejecerá con enfermedades crónicas, las mismas, como demostró la pandemia del nuevo coronavirus, les ocasionan un mayor riesgo ante eventos inesperados como éste. "Esta población necesita mucha atención en salud porque es la que padece el síndrome metabólico que, como señalan los médicos, no mata completamente sino que deteriora tu calidad de vida", concluyó.

/20210125/la-poblacion-de-mexico-aumenta-un-12-en-una-decada-y-alcanza-126-millones-de-habitantes-1094222954.html

/20201120/la-pandemia-silenciosa-que-mata-a-mexico-1093560019.html

/20201118/a-quien-mata-el-covid-19-en-mexico-1093530521.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

opinión & análisis, censo, demografía, envejecimiento, población, méxico