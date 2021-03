https://mundo.sputniknews.com/20210302/dos-problemas-a-la-vez-para-que-llego-a-sudan-un-destructor-de-la-armada-de-eeuu--1109431726.html

"Dos problemas a la vez": ¿para qué llegó a Sudán un destructor de la Armada de EEUU?

02.03.2021

La llegada del buque de guerra de la Armada estadounidense a las aguas del país africano fue informada por el encargado de negocios de EEUU en Sudán, Brian Shukan, a través de su cuenta de Twitter. El diplomático destacó que la visita es "la personificación del apoyo de Washington a una transición democrática en Sudán" y su deseo de trabajar en una nueva cooperación con Jartum.El pasado 28 de febrero la fragata Almirante Grigorovich de la Flota del Mar Negro ingresó al mismo puerto. Se tiene previsto crear un centro logístico para la Armada rusa en el Puerto Sudán.El interés de EEUU en Sudán, a su vez, está directamente relacionado con los planes de la Armada rusa, así como con la cooperación económica a gran escala que China está desarrollando con este país, opina Alexander Perendzhiev, profesor asociado del Departamento de Política y Sociología de la Universidad Rusa de Economía Plejánov y politólogo militar.Perendzhiev también señala que aunque ahora no hay conflictos a gran escala en la región, los puntos de tensión siguen ahí. Entre ellos los desacuerdos relacionados con la construcción de una gran presa por parte de Etiopía en el río Nilo Azul. De acuerdo con el experto, existe la posibilidad de que los estadounidenses intenten avivar estas contradicciones para presentarse en la zona como árbitros.Etiopía está construyendo la Gran Presa del Renacimiento Etíope desde 2012. Su lanzamiento, según los expertos, podría provocar escasez de agua en Sudán y Egipto, ubicados río abajo. Adís Abeba ha estado negociando con los dos países sobre este tema durante los últimos años y asegura que "la presa está diseñada para que no cause un daño significativo a Egipto y Sudán".

etiopía

sudán

eeuu

egipto

rusia

