Oposición y oficialismo de Venezuela se preparan para las elecciones

Oposición y oficialismo de Venezuela se preparan para las elecciones

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría oficialista) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que los... 01.03.2021

El diputado aseguró que todos los opositores, tanto los que pertenecen a organizaciones políticas que respaldan al opositor Juan Guaidó, como los que no, han mostrado su interés en participar en los venideros comicios."Estamos viendo a todas y a todos los partidos, los que no fueron a Bogotá, y los que fueron a Bogotá, de todos estamos viendo su intención de participar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes", añadió.Rodríguez hizo referencia en sus declaraciones a la dirigencia opositora que recientemente se reunió en Bogotá con James Story, quien es el designado por Estados Unidos como embajador de Venezuela, aunque reside fuera de la nación.El parlamentario hizo énfasis en que la presión extranjera sobre su país no conseguirá provocar el aplazamiento de las elecciones venideras, ni el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral."No van a lograr por la vía de la imposición grosera, de acciones unilaterales, medidas coercitivas, de amenazas, torcer el ritmo de democracia venezolana, es un ritmo que nos lleva a avanzar en la conformación del poder electoral, en la solución de los problemas (…)Es solo la Constitución la que determina cuándo son las elecciones", apuntó.Los dirigentes del gobierno y del sector de la oposición, que ha decidido dialogar, han sostenido reuniones semanales en el parlamento, algo que Rodríguez indicó ha rendido importantes frutos.Mientras, el sector de la oposición representado por Guaidó ha hecho público su rechazo a cualquier iniciativa de diálogo, y se opuso a participar en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.

Noticias

