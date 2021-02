https://mundo.sputniknews.com/20210219/1108258918.html

Nuevo Consejo Electoral en Venezuela, garantía para incentivar participación en comicios

CARACAS (Sputnik) — Entre las acciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela está la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral...

Por su parte, Yglibeth González, trabajadora del sector público, manifestó que la conformación de un nuevo CNE puede provocar confianza en los votantes, lo que generaría una mayor participación en las elecciones previstas para este y los próximos años."El ciudadano necesita recuperar la confianza en el CNE, porque tanto se ha dicho que ya muchos no participan en las elecciones. Que se designe un nuevo Consejo Electoral es un buen indicio y esto podría permitir una mayor participación de votantes en las elecciones que están por realizarse", comentó la mujer.El diputado y presidente del partido opositor Copei, Juan Carlos Alvarado, en conversación con esta agencia, señaló que las garantías electorales dependen es de la participación del propio ciudadano en el proceso comicial."Las garantías electorales se van a dar y van a tener éxito en la medida en que estemos dentro del proceso de auditoría, que es sumamente importante. Para las elecciones (parlamentarias) del 6 de diciembre estuvimos presentes en todo el proceso, en todas las fases de auditoría participamos con nuestros especialistas técnicos. Pudimos comprobar el funcionamiento perfecto del nuevo mecanismo que se implementó en el país para elegir cargos de votación popular", expresó Alvarado.ProcesoPara la elección del nuevo CNE el parlamento designó un comité de postulaciones electorales conformado por 11 diputados. Estos parlamentarios se encargaron de escoger, a través de postulaciones, a diez ciudadanos de la sociedad civil.En total, el comité de postulaciones está conformado por 21 personas, que serán los encargados de elegir a las nuevas autoridades electorales.El pasado 12 de febrero, el comité publicó la convocatoria para todos aquellos ciudadanos que deseen postularse para ser rectores del CNE para los próximos siete años.En junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a los rectores provisionales del CNE para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, luego de que la Asamblea Nacional de ese entonces no llegó a un acuerdo para nombrarlos.De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Electoral, los rectores deben ser designados por el parlamento, pero en los últimos años el TSJ los ha nombrado tras declarar la omisión legislativa, por no existir un acuerdo entre los diputados.El diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Saúl Ortega, consideró que el nuevo CNE contará con el respaldo democrático."Este es un Consejo Electoral que va a contar con el respaldo de las fuerzas democráticas que participan en los diferentes procesos. Hay una mesa de diálogo y la Asamblea Nacional está en sintonía con esa mesa de diálogo y de ahí lo que surja será el producto de los consensos y los acuerdos que se puedan lograr con los actores que participan democráticamente", señaló Ortega en conversación con Sputnik.El diputado destacó que el principal auditor de los procesos electorales en su país son los propios ciudadanos, pues al ejercer su derecho al voto la máquina emite un comprobante que le permite verificar su sufragio.Elecciones conjuntasAl nuevo CNE le corresponderá convocar las elecciones a gobernadores para este 2021.Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dijo que durante una reunión que sostuvo con una misión de diálogo de Noruega se planteó la realización de elecciones unificadas de gobernadores y alcaldes, ésta última prevista para el 2022."Se ha propuesto que la elección que corresponde de gobernadores, gobernadoras y consejo legislativo, y para el próximo año corresponde la de las alcaldías, se ha propuesto hacer las elecciones de gobernadores y alcaldes juntas, y el próximo año hacer las elecciones de consejos legislativos y municipales, eso ameritaría alguna reforma de la Ley Electoral", sostuvo el mandatario.En ese sentido, Alvarado indicó que es una tarea que tendrá el nuevo poder electoral y si se llega a un acuerdo se podrían realizar, debido a que según la Constitución, se deben efectuar de forma separada.Entretanto, el comité de postulaciones aspira presentar para el próximo 21 de abril ante el parlamento a los nuevos cinco rectores y diez suplentes del CNE.

