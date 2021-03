https://mundo.sputniknews.com/20210301/las-bolsas-mortuorias-en-casa-rosada-que-escandalizan-a-argentina-1109369600.html

Las bolsas mortuorias en Casa Rosada que escandalizan a Argentina

01.03.2021

américa latina

vacuna contra coronavirus

alberto fernández

estela de carlotto

abuelas de plaza de mayo

patricia bullrich

argentina

La colocación de diez bultos que simulan cadáveres envueltos en bolsas plásticas, cada uno con el nombre de algún jerarca o dirigente cercano al oficialismo, generó profundo malestar en el Gobierno de Argentina y desató un encendido debate sobre la libertad de expresión y las formas aceptadas de manifestarse.Los bultos fueron colocados el sábado 27 de febrero en el marco de una movilización convocada por algunos sectores de la oposición argentina, fundamentalmente a través de redes sociales. Entre los convocantes estuvo la agrupación Unión Republicana —una de las vertientes más a la derecha de la coalición opositora Cambiemos— y su filial de jóvenes, Jóvenes Republicanos, ideólogos de la intervención.Según los manifestantes, las bolsas mortuorias buscaban señalar la responsabilidad del Gobierno de Alberto Fernández por el "vacunatorio VIP" que inmunizaba a figuras cercanas al oficialismo y, en algunos casos, a sus familiares, por fuera del procedimiento de agenda previsto para todos los ciudadanos.En efecto, las bolsas incluían carteles en los que se aludía explícitamente a dirigentes del oficialismo o a sus familiares, acusados de haber recibido vacunas de forma irregular. Así, por ejemplo, una de las bolsas decía "estaba esperando la vacuna pero se la aplicó el sobrino de Ginés", en referencia a Ginés González García, el ministro de Salud al que el presidente Fernández exigió la renuncia luego de que se conocieran las irregularidades.Otras bolsas mortuorias llevaban los nombres de Martín Guzmán y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También aparecieron alusiones a familiares como "los suegros de Massa" por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, "la familia de Duhalde", en referencia al expresidente Eduardo Duhalde y "el hijo de Moyano", por el presidente del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.La polémicaA pesar de que no se trata de la primera movilización convocada por opositores contra el Gobierno de Fernández, la colocación de las bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada desató un particular malestar en el oficialismo argentino, al punto de que el propio presidente quiso repudiar la acción el mismo 27 de febrero."La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie", escribió en su cuenta de Twitter.Estela de Carlotto también repudió la protesta, en declaraciones a la emisora argentina Radio 10. "No es forma de decir que están en desacuerdo. Para eso está la Justicia, el diálogo. Esta gente no cree en Dios, son personas que están confundidas. A los jóvenes tratemos de decirles qué es lo que está bien y convivir a pesar de las diferencias, que no es fácil", dijo, según recogió Perfil.Luego de aclarar que su vacunación no fue "VIP", De Carlotto apuntó directamente contra la exdiputada y referente de Cambiemos Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por la colocación de las bolsas mortuorias. "La conozco a esa muchachita, que fue funcionaria de varios gobiernos, verla convertida en un monstruo", lamentó.Según consignó el diario Página 12, De Carlotto analiza presentar una denuncia penal contra los organizadores de la protesta.Del otro lado, la agrupación Unión Republicana intentó ensayar una explicación del sentido de la intervención, a contramano de la indignación que la protesta había provocado. "El presidente vuelve a mentir y busca a través del relato convertirnos en lo que no somos", acusó la agrupación tras la reacción de Alberto Fernández."El texto muestra claramente que representan a los argentinos fallecidos por su irresponsable manejo de la pandemia. Los nombres de políticos en las bolsas, como se lee claramente, son los de aquellos que recibieron las vacunas que deberían haberse aplicado a los población de riesgo y no a los privilegiados del poder. Barbarie es robarle las vacunas al pueblo, presidente", respondió la agrupación a través de Twitter.La indignación por la forma de protesta no solo había llegado desde el oficialismo. Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) —partido que integra la coalición opositora Cambiemos— escribió que "si en serio estamos comprometidos con la democracia debemos condenar el odio y la violencia simbólica que vimos ayer en la Plaza. Sería un grave error callar o relativizar esos hechos".

