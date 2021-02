https://mundo.sputniknews.com/20210226/eeuu-advierte-que-expulsion-de-enviada-de-ue-en-venezuela-aislara-mas-a-gobierno-de-maduro-1109269087.html

EEUU advierte que expulsión de enviada de UE en Venezuela aislará más a Gobierno de Maduro

EEUU advierte que expulsión de enviada de UE en Venezuela aislará más a Gobierno de Maduro

WASHINGTON (Sputnik) — La expulsión de la jefa de la misión diplomática de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, aislará aún más al Gobierno... 26.02.2021

américa latina

venezuela

eeuu

El 24 de febrero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, anunció que la enviada de la UE en Venezuela fue declarada 'persona no grata' y tenía 72 horas para salir del país.La decisión se tomó en respuesta a una nueva serie de sanciones que los cancilleres de la UE impusieron el 22 de febrero a otros 19 funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos y relatos de "socavación de la democracia".El número total de ciudadanos venezolanos sometidos a sanciones de la UE ha llegado a 55 personas.Maduro enfatizó que Venezuela no participará en ningún diálogo ni tratará con la UE hasta que se levanten las sanciones.Las sanciones de la UE siguieron a las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela en diciembre.Según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, las elecciones las ganó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) liderado por Maduro, que le aseguró un total de 219 escaños (casi el 63% de todas las bancas).La oposición, en tanto, boicoteó las elecciones.La UE no reconoció los resultados de las elecciones y calificó el proceso de votación como antidemocrático y como una "oportunidad perdida para la libertad".

