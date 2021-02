https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109121847.html

Lavrov: Occidente usa la pandemia para "castigar" a los gobiernos indeseables

MOSCÚ (Sputnik) — Los países occidentales están utilizando la pandemia del coronavirus para "castigar" a los gobiernos que no les obedecen, declaró el ministro... 24.02.2021, Sputnik Mundo

consejo de derechos humanos de la onu

serguéi lavrov

internacional

alexéi navalni

rusia

En este contexto Lavrov recordó que los países europeos ignoraron los llamamientos del secretario general de la ONU, António Guterres, y de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para suspender las sanciones unilaterales sobre el suministro de alimentos, fármacos y equipos necesarios para combatir el virus y las transacciones financieras correspondientes.El canciller ruso lamentó que, pese a la propagación del COVID-19 y la necesidad de consolidar los esfuerzos, varios gobiernos occidentales no tienen la intención de reconsiderar su política egoísta, "renunciar al uso de la fuerza, los métodos ilegítimos de chantaje y presión". Uso de niños y adolescentes con fines políticosAdemás, Lavrov expresó el repudio de su país a los "pseudodefensores de la democracia" que usan a niños y adolescentes con fines políticos.A día de hoy, enfatizó Lavrov, el espacio mediático global se convierte en el lugar en el que se dirimen los problemas geopolíticos egoístas.El ministro denunció que las campañas agresivas de noticias falsas en los medios desestabilizan la situación política en los países soberanos y causan violencia y desórdenes.Antes, la comisión parlamentaria de Rusia que investiga la injerencia extranjera en los asuntos internos del país estudió las recientes marchas no autorizadas en las que se vieron a varios niños y adolescentes.La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que el organismo enviaría a las organizaciones internacionales materiales que demostrarían el apoyo desde el extranjero a las marchas ilegales.Moscú y algunas otras ciudades fueron escenario de movilizaciones no autorizadas el 23 y 31 de enero y el 2 de febrero en apoyo del bloguero opositor Alexéi Navalni encarcelado por fraude a una empresa privada.El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar su opinión pero dentro del marco de la ley, y de ninguna manera se puede usar a niños y adolescentes con fines políticos. Normas para regular redes socialesLa política no transparente de las redes sociales, que censuran a discreción el contenido, es motivo de creciente preocupación, por tanto se deben elaborar normas para regular sus actividades a niveles nacional e internacional a fin de evitar ese tipo de abusos, destacó Lavrov.En ese contexto, según el ministro, "la tarea de elaborar normas para regular las redes sociales a niveles nacional e internacional a fin de prevenir ese tipo de abusos representa una prioridad".En opinión del canciller ruso, los Estados que se comprometieron a garantizar la libertad de acceso a la información a todos los ciudadanos, deben demostrar en la práctica su capacidad de lograr que ese objetivo se haga realidad en vez de "esconderse detrás de las normas corporativas del negocio privado".Funcionamiento del Consejo de Derechos HumanosEl funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU no es ideal y debe corregirse, en particular el de su mecanismo de procedimientos especiales, afirmó Lavrov.A juicio del canciller, provoca serias críticas el uso del mecanismo de procedimientos especiales del CDH, que inicialmente se concebía como de ayuda a los Estados en el cumplimiento de sus compromisos de protección de derechos humanos."Es necesario adecuar el funcionamiento de este mecanismo a estos criterios", señaló Lavrov y al mismo tiempo subrayó que Rusia acoge con sentido de alta responsabilidad su membresía en el Consejo, planea seguir cooperando con su estructura de procedimientos especiales y está dispuesta a recibir a sus funcionarios en cuanto mejore la situación del coronavirus".El CDH, fundado en 2006, es el organismo central de Naciones Unidas que promueve los derechos humanos, lo integran 47 Estados que son elegidos por tres años por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU. La membresía del Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa.

