Candidata presidencial peruana Fujimori pide que privados puedan vacunar contra COVID-19

Candidata presidencial peruana Fujimori pide que privados puedan vacunar contra COVID-19

"Estoy muy extrañada por la decisión que ha tomado el Gobierno de no permitir que los privados puedan vacunar gratis hasta que el Estado haya terminado de hacerlo. Eso quiere decir que la vida de todos los peruanos depende de la velocidad ineficiente del Estado (...) Invoco con todo respeto al presidente Sagasti a reconsiderar esta decisión", dijo Fujimori en un video difundido a través de sus redes sociales.La semana pasada el ministro de Salud, Óscar Ugarte, enfatizó que las empresas privadas no están autorizadas a importar o distribuir vacunas en el país."No está autorizado que cada empresa privada pueda importar por su cuenta, lo que podría alterar el proceso normal de vacunación", dijo el titular de Salud.Sin embargo, Fujimori, quien es candidata a la presidencia para los comicios de abril próximo, argumentó que si los privados pueden conseguir y aplicar las vacunas "más rápido" a sus trabajadores, no ve razón por la que esto se tenga que prohibir.En ese sentido, exhortó a que el Estado esté a cargo de la inmunización del personal de primera línea de lucha contra la pandemia, mientras que el resto de población podría ser atendida por los particulares.A la fecha, Perú registra 45.263 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.286.757 infectados.Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 111.419.939 casos confirmados de contagio, y 2.470.772 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

