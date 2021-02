https://mundo.sputniknews.com/20210222/amlo-va-contra-la-auditoria-superior-de-la-federacion-exageran-y-tienen-mal-sus-datos-1109054704.html

AMLO va contra la Auditoría Superior de la Federación: "Exageran y tienen mal sus datos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó los más recientes reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde se destacan... 22.02.2021, Sputnik Mundo

"Exageran, y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación porque le están dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas", comentó durante su rueda de prensa matutina.López Obrador prestó atención a la parte del los reportes de la ASF que se refierea a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La Auditoría señaló que el gasto para acabar con su construcción fue más de 200% mayor al estimado inicialmente por el Gobierno.El presidente mexicano informó a lo largo de este lunes, el 22 de febrero, el Gobierno dará a conocer sus datos, sin embargo, según López Obrador, es la ASF el organismo que tiene que aclarar sus datos antes."Hoy vamos a aclarar y ojalá que antes de nosotros aclare la Auditoría", subrayó.La semana pasada laAuditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados 871 auditorías al gasto federal del 2019 y detectó que fueron utilizados de forma irregular 67.498 millones de pesos (3.263 millones de dólares).Según la revisión a la Cuenta Pública 2019, las irregularidades se encuentran en pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.La Auditoría detectó, entre otro, que la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, costó, al menos, 331.996 millones de pesos (16.052 millones de dólares), lo que es un 232% más de lo estimado por el Gobierno federal. Así, el 26 de abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó que la cancelación de esta obra constará al país 100.000 millones de pesos (4.835 millones de dólares).

