EEUU propone un dólar digital para destronar al bitcóin

22.02.2021

2021-02-22T18:18+0000

2021-02-22T18:18+0000

2021-02-22T18:00+0000

economía

bitcóin

divisas

eeuu

"Un dólar digital, una moneda digital del banco central, podría ayudar con pagos más rápidos, seguros y económicos", dijo Yellen en un debate en vivo organizado por Dealbook del periódico The New York Times.Yellen señaló que el Bitcoin se usa ampliamente como mecanismo de transacción y llega a ser utilizado menudo para realizar movimientos financieros ilícitos.Bitcoin alcanzó máximos históricos por encima de 58.000 dólares durante el fin de semana, disparándose desde menos de 11.000 dólares a fines de septiembre.En su apogeo, su capitalización de mercado superó el billón de dólares, igualando a gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft, ya que especuladores e incluso donaciones de las mejores universidades como Harvard y Yale compraron la moneda digital de 12 años.InestabilidadMientras Yellen hablaba este 22 de febrero, el precio de Bitcoin cayó 11 por ciento desde su récord del fin de semana.Yellen se refirió específicamente a esta inestabilidad de precios, mientras discutía los rasgos menos deseables de Bitcoin.Sin embargo, Yellen reconoció que incluso una moneda digital emitida por el Sistema de Reserva Federal (FED, por su sigla en inglés) u otros bancos centrales tendría problemas."Hay una serie de problemas en torno a las monedas digitales del Banco Central que deben examinarse", manifestó.En ese sentido, se preguntó "¿cuál sería el impacto en el sistema bancario? ¿Causaría un gran movimiento de depósitos fuera de los bancos y hacia la FED? ¿Tendrá la Fed que tratar con clientes minoristas o intentar hacerlo a nivel mayorista, dada su preocupación sobre la estabilidad financiera? ¿Cómo manejaríamos el lavado de dinero y las cuestiones financieras ilícitas para proteger al consumidor? Dicho todo, vale la pena analizarlo".El Banco de Pagos Internacionales y siete bancos centrales publicaron en octubre un informe que establece algunos requisitos clave para las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por su sigla en inglés).Recomendaron que las CBDC complementen, pero no reemplacen el efectivo y otras formas de moneda de curso legal y que no dañen la estabilidad monetaria y financiera.

2021

