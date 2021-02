https://mundo.sputniknews.com/20210220/mexico-moderniza-su-arma-contra-la-caida-de-los-precios-de-petroleo-1108493683.html

México moderniza su arma contra la caída de los precios de petróleo

Las autoridades mexicanas están renovando su esquema de cobertura petrolera soberana, para lo cual, han copiado algunas de las tácticas que los productores... 20.02.2021, Sputnik Mundo

Este cambio se encuentra entre los más importantes desde que México comenzó a implementar la estrategia de fijar los precios del crudo. Un acuerdo que le cuesta al Gobierno mexicano alrededor de 1.000 millones de dólares en comisiones a los grandes bancos y comerciantes de materias primas. Según un reporte de Bloomberg es el acuerdo anual más grande de su tipo en Wall Street.Tradicionalmente, la nación latinoamericana aplicó el sistema de coberturas petroleras, que consiste en adquirir seguros de grandes bancos y comerciantes de materias primas con un año de anticipación; esto, con el fin de proteger los ingresos del Gobierno —los cuales dependen, en su mayoría, del petróleo— en caso de que el valor del crudo llegara caer en el mercado. Pero para este año, las autoridades mexicanas están optando por un cambio de enfoque en los mecanismos de protección de los precios de su crudo. Este nuevo modelo consiste en extender sus compras en el tiempo e, incluso, en estar abiertos a comprar seguros durante el mismo año para el que está protegido. Sobre el tema, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, explicó en una entrevista que esto se debía a que "necesitábamos planificar una nueva estrategia. […] Necesitábamos ser más cuidadosos y extender la cobertura a lo largo del tiempo". No obstante, los analistas no descartan que pese a que México busca convertirse en una presencia más discreta en el mercado, es probable que el cambio de estrategia atraiga la atención —sobre todo de operadores de opciones—, debido a que a menudo la cobertura petrolera altera los precios cuando los bancos que venden el seguro a México buscan reasegurarse a sí mismos. Herrera aseguró que "no había ningún impedimento legal para comprar la cobertura durante el mismo año" que México estaba tratando de proteger. Anteriormente, México fijaba los precios un año antes, terminando a más tardar en noviembre. Para lo cual, el Gobierno mexicano compraba opciones de venta, contratos que le dan derecho a vender a un precio predeterminado, con bancos como Goldman Sachs Group Inc y compañías de energía como Royal Dutch Shell Plc.¿En qué consiste el nuevo enfoque?El nuevo enfoque, que el país está utilizando para proteger sus ingresos de 2021, es similar a la utilizada por la mayoría de los grandes coberturistas de petróleos, tales como las aerolíneas y los productores de esquisto de Estados Unidos. La estrategia de los grandes coberturistas consiste que en lugar de comprar las opciones en una sola exhibición durante unos meses, como lo había hecho el Gobierno mexicano hasta ahora, las empresas se mantienen en el mercado, distribuyendo sus compras y adquiriendo solo un poco a la vez para evitar ondas en el mercado. Al respecto, Herrera indicó que este nuevo enfoque, caracterizado por ser más paciente, ya ha beneficiado al país con mejores precios para 2021. A la pregunta de si México estaba imitando las tácticas de las aerolíneas y los productores de petróleo estadounidenses para tener una presencia casi permanente en el mercado, el secretario de Hacienda se limitó a decir: "Eso es todo".Para lograr su objetivo, México está buscando ocultar su presencia en el mercado lo mejor que puede, pues teme que los fondos de cobertura y otros puedan usar cualquier dato para tratar de negociar por delante del país. Incluso, en el mes pasado, Bloomberg informó que los datos clave sobre su cobertura petrolera soberana ya se han convertido en un secreto de Estado para proteger la información de los especuladores.Un poco de historiaMéxico comenzó a aplicar el método de protección de sus ingresos petroleros en la década de los noventa —durante la Guerra del Golfo—, pero fue una década más tarde cuando el país empezó a usar el programa anual. A partir de ese momento se han cubierto todos los años, excepto 2003 y 2004, cuando se omitió el acuerdo debido a que los precios del petróleo estaban aumentando. Desde entonces, el acuerdo se ha pagado varias veces, incluso en 2009, después de que la crisis económica ocasionara una gran caída en los precios del petróleo. Dicho esquema ha ocasionado que México gaste año con año en esquemas de protección a largo plazo que no siempre son rentables. Sin embargo, los impactos son impredecibles, tan solo en 2020 el país ganó 2.380 millones con la cobertura. Desde 2001, México ha gastado 15,1 millones de dólares en comisiones comprando opciones de venta y ha ganado 16,5 millones de dólares gracias a las cuatro veces que la cobertura se obtuvo en el dinero, según estimaciones de Bloomberg News basadas en datos del Gobierno mexicano.

