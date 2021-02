https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107930900.html

Médicos bolivianos declaran huelga contra ley de emergencia por pandemia

Médicos bolivianos declaran huelga contra ley de emergencia por pandemia

LA PAZ (Sputnik) — Los médicos de Bolivia declararon este jueves una huelga por tiempo indefinido contra una ley de emergencia sanitaria que prohíbe paralizar... 18.02.2021

"En reunión de todos los profesionales en salud (...) y en rechazo a la injusta promulgación de la ley de Emergencia Sanitaria (…) ¡Nos autoconvocamos al paro indefinido desde el día 18 de febrero, con atención solo de emergencias!", anunció el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz en un comunicado difundido en la madrugada de este 18 de febrero.La declaración fue secundada horas después por los sindicatos de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), mientras los colegios médicos de estos mismos distritos anunciaban huelgas regionales y el colegio nacional llamaba a una reunión de urgencia.El decreto de promulgación de la ley fue publicado sin previo aviso en la noche del 17 de febrero por la Gaceta Oficial, tras varios días de amenazas de las organizaciones de médicos, que rechazaron la norma pese a haber firmado un acuerdo con el Gobierno cuando esta todavía estaba en trámite parlamentario.Desafío renovadoLa protesta reactiva un largo enfrentamiento entre los médicos y el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que se remonta a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), cuando los galenos realizaron varias huelgas contra la creación de un sistema único de salud y un plan de construcción de hospitales.Los principales dirigentes médicos, que protestaron también contra las brigadas médicas cubanas que trabajaron en Bolivia en tiempos de Morales, participaron abiertamente en el derrocamiento del líder indígena en 2019 y formaron parte del posterior gobierno transitorio de Jeanine Áñez.Fernando Romero, líder del Sirmes que firmó el acuerdo con el Gobierno, declaró posteriormente a reporteros que las autoridades no respondieron a su solicitud de una nueva negociación para modificar la ley luego de que ésta fue votada en el Parlamento y estaba lista para la firma del presidente Arce."Enviamos observaciones, el Gobierno no nos convocó y por eso habíamos advertido que si no éramos convocados entraríamos en paro indefinido", dijo.Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo a la televisión estatal que la ley ya está vigente y tiene el objetivo principal de "evitar que se lucre con la vida de la población a causa de la pandemia"Entre las disposiciones que molestan a los médicos, está la suspensión de los servicios sanitarios durante la emergencia por la pandemia, aunque a pedido del Colegio Médico no veta específicamente huelgas y otras protestas sectoriales.Los galenos rechazan también la flexibilización de las normas de contratación de médicos para el sector público, arguyendo que ello ocultaría un intento de contratar médicos cubanos.Además, la ley refuerza el control gubernamental sobre clínicas y servicios médicos privados, fijando precios máximos y otras obligaciones y prohibiendo que los pacientes sean obligados a hacer pagos o depositar garantías por adelantado, como es frecuente en la actualidad.La viceministra añadió que el Gobierno espera dialogar con los médicos sobre la reglamentación específica de algunas disposiciones de la ley.

