https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107929251.html

Honduras gestiona acceso a las vacunas Sputnik V, Pfizer y Moderna

Honduras gestiona acceso a las vacunas Sputnik V, Pfizer y Moderna

MANAGUA (Sputnik) — Honduras negocia con las casas farmacéuticas que producen las vacunas Sputnik V, Pfizer y Moderna contra COVID-19, a fin de acceder a ellas... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T13:39+0000

2021-02-18T13:39+0000

2021-02-18T13:41+0000

centroamérica

honduras

américa latina

moderna

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1093835382_0:130:3145:1899_1920x0_80_0_0_0f53133af4dd3433dae904853106a25d.jpg

"Tenemos negociaciones bastante fuertes y firmes con la farmacéutica Pfizer, y el canciller de la República, Lisandro Rosales, se encuentra [el 17 de febrero] en Nicaragua para reunirse con el embajador de Rusia y obtener la vacuna de Sputnik V, y mañana [18 de febrero] nos reunimos con Moderna", dijo Madero.Honduras trabaja de manera acelerada para concretar acuerdos bilaterales fuera del mecanismo Covax, encabezado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a fin de obtener la vacuna lo más pronto posible y evitar que más personas sigan muriendo por el virus, destacó el coordinador.Madero informó que el Gobierno presentó un reclamo formal ante la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido a la demora en el acceso a la vacuna.Honduras no clasificó como país prioritario, a pesar de sufrir los efectos devastadores de la pandemia más los huracanes Eta y Iota, señaló."La OPS debe dar una explicación real y confiable de por qué no se confirma el envío del primer lote de vacunas de la iniciativa Covax-Gavi; no puede ser que Honduras por seguir las indicaciones de estos organismos no pueda tener la vacuna", manifestó Madero.La llegada del primer lote de vacunas contra COVID-19 a Honduras, en principio anunciado para el 15 de febrero, fue aplazado para marzo, anunció en esa fecha la secretaria (ministra) de Salud, Alba Consuelo Flores.La ministra señaló, sin precisar las causas del retraso, que ahora será hasta la primera semana de marzo cuando lleguen las inmunizaciones donadas por Covax, alianza impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas.Flores precisó que la primera entrega será de 80.000 vacunas como mínimo, para inmunizar inicialmente a todo el personal sanitario, tanto de la administración pública como la privada.El titular de Finanzas del Gobierno hondureño, Marco Midence, anunció el 3 de febrero que el ejecutivo realizaba gestiones ante compañías farmacéuticas de Rusia y China para la compra de vacunas contra COVID-19.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

centroamérica, honduras, moderna, sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, pfizer