Una paciente en Madrid recibe el alta tras 10 meses hospitalizada por coronavirus

Después de diez meses hospitalizada en un hospital de Madrid, Elsa logró ganarle la batalla al coronavirus y celebrar su cumpleaños 53 junto a su familia. 17.02.2021, Sputnik Mundo

Con aplausos y cantándole el "cumpleaños feliz", el personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón despidió a Elsa, una paciente que estuvo 315 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, sedada y con soporte ventilatorio. "Del trato de las auxiliares, enfermeras, los médicos, no tengo ninguna queja. Siempre hay algo, pero nadie es perfecto. Por lo demás, están muy atentas conmigo, muy cariñosas porque me conocen desde tanto tiempo. Entonces voy por los pasillos y alguien me saluda y digo 'pues no sé quién eres', por la mascarilla, entonces me dicen 'sí, estuve contigo en tal fecha o en la UCI'. Mucho cariño", explicaba Elsa con una dificultad respiratoria que todavía se percibe cuando habla.Elsa fue ingresada durante la primera ola de coronavirus que azotó a España y al mundo. Ha sido la paciente que más tiempo ha estado ingresada por coronavirus. Durante ese período, Elsa pasó por diversas complicaciones, como una trombosis, un infarto cerebral y diversas infecciones."La verdad que he pasado de todo. Me han pasado muchas cosas, pero lo bueno es que yo tengo facilidad para que lo malo se me olvide rápido, que es un mal sueño, que se puede salir, hay que intentarlo porque vida solamente hay una y lo importante es la familia, los amigos, que puedan conseguirlo y que tengan esperanza en salir adelante. Yo les mando mucho ánimo para seguir luchando por vivir", dice conmovida Elsa.Ahora que Elsa regresa a su hogar, España atraviesa una tercera ola de coronavirus. Según los últimos datos de las autoridades sanitarias, el 16 de febrero se contabilizaron 10.057 nuevos contagios y 530 muertes por COVID-19. Más de 65.900 personas han muerto en el país por coronavirus desde que inició la emergencia sanitaria.

