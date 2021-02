Anuncian a los candidatos a los Premios Odeón de la música española 2021

https://mundo.sputniknews.com/20210217/anuncian-a-los-candidatos-a-los-premios-odeon-de-la-musica-espanola-2021-1107855427.html

La segunda edición de los Premios Odeón se celebrará el 10 de marzo del 2021 en formato virtual por la pandemia del coronavirus. Los ganadores serán anunciados... 17.02.2021, Sputnik Mundo

Los músicos nacionales de mayor éxito en España en el 2020, David Bisbal y Pablo Alborán, se mencionan como los favoritos en las categorías pop, ya que aspiran a obtener los premios al mejor disco, mejor canción y mejor artista.Además, la cantante de pop y compositora Aitana, así como los artistas urbanos C. Tangana, Bad Gyal, Kase.O y Nathy Peluso, músicos alternativos como Vetusta Morla o Fuel Fandango y flamencos como Israel Fernández y María José Llergo se encuentran entre los principales nominados que han sido comunicados por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales-Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI).El comité organizador de la AGEDI designó a los candidatos teniendo en consideración las ventas y escuchas acumuladas por los distintos grupos y solistas a lo largo de la temporada 2020-2021. Al mismo tiempo, en el proceso de selección, los organizadores tuvieron en cuenta las opiniones de los expertos del sector musical español para garantizar una mayor representatividad.Para evitar celebraciones presenciales en tiempos de la pandemia de COVID-19, en el 2021 la ceremonia cambia su formato y pasa al espacio virtual. Así que los aficionados de la música española no podrán asistir a la gala que se suspende. Pero el formato no importa tanto cuando se trata de buena música.Los ganadores de los premios serán anunciados el 10 de marzo en las cuentas oficiales de los Premios Odeón en Twitter, Facebook e Instagram, así como en su página web que irá actualizándose.Esta vez, los organizadores complacerán a los amantes de la música con nuevas categorías que se ampliarán de las 11 iniciales hasta 23. Además, habrá más géneros musicales. Otra novedad de esta edición es que desaparecen las distinciones a mejor grupo, artista masculino y femenina. Los amantes de la música elegirán los mejores álbumes, artistas y canciones, entre otras categorías. El listado de premiados se completará también con cuatro distinciones más: artista Odeón latino, artista Odeón internacional, mejor videoclip, mejor directo (pero los organizadores aún no han decidido si se entrega o no). Debido a las actuales circunstancias relacionadas a la pandemia, será adjudicado el premio Odeón al mejor proyecto COVID. Lista completa de los candidatos a los Premios Odeón Artista Odeón popArtista Odeón revelación popMejor álbum popMejor canción popArtista odeón urbanoArtista odeón revelación urbanoMejor álbum urbanoMejor canción urbanaArtista Odeón rockArtista Odeón revelación rockMejor álbum rockArtista Odeón flamencoArtista Odeón revelación flamencoMejor álbum flamencoArtista Odeón alternativoArtista Odeón revelación alternativoMejor álbum alternativoArtista Odeón latinoArtista Odeón internacionalMejor videoclip

