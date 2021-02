https://mundo.sputniknews.com/20210216/la-luz-al-final-del-camino-como-fue-el-primer-dia-de-vacunacion-en-mexico-1107278332.html

"La luz al final del camino": ¿cómo fue el primer día de vacunación en México?

"La luz al final del camino": ¿cómo fue el primer día de vacunación en México?

Entre largas filas, retrasos y esperanza, este lunes 15 de febrero, habitantes de las alcaldías capitalinas de Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras comenzaron a abarrotar las 70 unidades vacunadoras —58 escuelas y 12 unidades de salud— dispuestas por el Gobierno de la Ciudad de México. Del 15 al 19 de febrero, el Gobierno capitalino prevé vacunar al menos a 79.000 personas mayores de 60 años de estas demarcaciones que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron elegidas porque forman parte de los "municipios más alejados y marginados con la población más pobre del país". La vacunación en tres puntos de la alcaldía Magdalena ContrerasLa alcaldía Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México, fue una de las tres alcaldías que seleccionaron para comenzar con la jornada de vacunación. Sin embargo, el primer día de vacunación se vivió con sobresaltos, pues de acuerdo con testimonios recogidos por Sputnik, la organización varió en cada uno de los puntos donde se aplicó la vacuna. En la escuela Juventino Rosas, una de las unidades vacunadoras, las personas comenzaron a llegar desde la mañana para recibir turno. En esta unidad, los organizadores repartieron fichas con horarios para evitar aglomeraciones y dispusieron bancas afuera de la escuela con un metro de distancia cada una para que las personas esperaran.No obstante, a unos metros de ahí, en la escuela Maestros Mexicanos, el panorama fue distinto: largas filas, aglomeraciones y retrasos. En este punto, la Guardia Nacional llegó alrededor de las 10 de la mañana con el lote de vacunas, es decir, una hora más tarde de lo indicado. A diferencia del punto Juventino Rosas, en la escuela Maestros Mexicanos, el método para asignar turnos fue poniendo una marca en el brazo con el número de vacuna que les correspondía. Esta situación ocasionó que algunos de los asistentes se quejaran de la falta de organización."Para empezar no empiezan en la hora establecida [9 de la mañana], porque llega uno aquí temprano y pues la fila. Eso es lo de menos. En segunda, no atendían porque no había llegado la vacuna, yo creo que debieron haber empezado a registrar a la gente cuando hay un prerregistro. Ese prerregistro les hubiera servido para avanzar más rápido", lamentó Jorge Nava, quien acompañó a sus suegros a recibir la vacuna. En tanto, en la escuela Francisco Nicodemo, otra de las unidades de vacunación de la alcaldía Magdalena Contreras, la afluencia de gente fue mucho menor que en otros puntos, lo cual permitió que personas sin registro también fueran vacunadas. Ese fue el caso de Gerardo Canizal Rodríguez de 65 años, quien reconoció no haber realizado su registro con antelación como lo indicaron las autoridades; no obstante, cerca del mediodía asistió a la escuela Francisco Nicodemo, llenó un formato de registro y de esta forma consiguió su turno para ser de los primeros en ser vacunados. A pesar de los contratiempos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta las 14:30 horas del 15 de febrero, la alcaldía Magdalena Contreras registró el mayor número de personas vacunadas en la capital con un total de 5.268. Relato de una familia: "Ya hay una esperanza ante todo esto"En la familia de Guadalupe González Alva son ocho personas —cuatro de la tercera edad, tres adultos y una niña— y desde que las autoridades anunciaron el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020, se recluyeron en casa. Hace casi un año, la rutina de la familia González —como la de millones de personas alrededor del mundo— cambió indefinidamente, desde entonces comenzaron las medidas de seguridad extremas: la sanitización de objetos, la sana distancia entre los familiares y la reducción de salidas al mínimo. Guadalupe tiene 62 años y comenta que desde que comenzó la pandemia solo ha salido unas cuantas veces. Sale únicamente una vez al mes a comprar medicamentos o cosas de despensa. En cambio, su papá, Juan González Lara de 94 años, no había salido desde el año pasado. Sin embargo, también reconoce que se siente feliz "porque ya hay una esperanza ante todo esto" y porque su familia tendrá un respiro en medio de esta pandemia. Tiene miedo es cierto, pero está feliz. Su papá, don Juan, no podía creer que saldría después de tantos meses encerrado y aunque hoy ya recibieron la vacuna, Guadalupe dice que se seguirán cuidando hasta que los contagios cesen."Fue una emoción grande el saber que gracias a nuestro Gobierno, a nuestro presidente, que han buscado por tantos lugares, por varios países, por tantas farmacéuticas la adquisición de la vacuna. […] No quiero pensar que hubiera habido un presidente priista, un panista, que no hubiera hecho nada y que hubiera endeudado más al país", expresó. En la familia González nadie se contagió de COVID-19, pero supieron de amigos y vecinos que no sobrevivieron a las primeras olas de contagio. Por ello, para Guadalupe ser de las primeras personas en ser vacunadas es un "privilegio". "Me siento feliz y espero que le toque ya a toda mi familia, a todo mi país, a toda mi gente. Me siento bien de pensar que hay una esperanza para toda la humanidad, porque como veíamos ha sido toda una tragedia lo que hemos vivido", finalizó.

