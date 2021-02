https://mundo.sputniknews.com/20210215/nissan-asegura-no-estar-en-conversaciones-con-apple-para-la-fabricacion-de-su-auto-electrico-1106435724.html

Nissan asegura no estar en conversaciones con Apple para la fabricación de su auto eléctrico

Nissan asegura no estar en conversaciones con Apple para la fabricación de su auto eléctrico

Nissan Motor ha informado que no está en conversaciones con Apple Inc. La noticia surge en medio de los reportes de que el fabricante del iPhone le propuso a... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T15:24+0000

2021-02-15T15:24+0000

2021-02-15T15:24+0000

ciencia y tecnología

motor

apple

autos

vehículos eléctricos

automovilismo

coches

nissan

automóviles

japón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106439935_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_eee7e07c318e27a4e010a2e03f79dbb0.jpg

"No estamos en conversaciones con Apple. Sin embargo, Nissan siempre está abierto a explorar colaboraciones y asociaciones para acelerar la transformación de la industria", declaró una portavoz de Nissan.Anteriormente The Financial Times reportó que las compañías habían tenido breves discusiones, pero no habían avanzado al nivel de la alta gerencia, ya que fueron interrumpidas por Nissan. El fabricante japonés se negó a convertirse en un ensamblador de autos de la marca Apple.La portavoz de Nissan no proporcionó más comentarios, mientras que los representantes de Apple no emitió respondió a la solicitud de ofrecer más información.Tras la noticia del colapso de las conversaciones entre las empresas, las acciones de Nissan cayeron bruscamente un 3,7% en comparación con un aumento del 1,4% en el índice bursátil más popular del mercado japonés, el Nikkei 225.A principios de febrero Hyundai Motor y su filial Kia Motors también anunciaron que ya no están en conversaciones con Apple Inc. para desarrollar su auto eléctrico autónomo. De acuerdo con Reuters, las negociaciones colapsaron debido a las preocupaciones dentro del fabricante de automóviles surcoreano de convertirse en un mero fabricante por contrato.En diciembre de 2020 los medios informaron que el gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, estaba avanzando con la tecnología de automóviles autónomos y tenía como objetivo producir un vehículo de pasajeros para el 2024.

/20201225/podra-apple-destronar-a-tesla-en-el-mercado-de-los-autos-inteligentes-1093950710.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, apple, autos, vehículos eléctricos, automovilismo, coches, nissan, automóviles, japón, eeuu