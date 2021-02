https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106676244.html

Avanza en Bolivia investigación de violaciones a DDHH en Gobierno de Áñez

Avanza en Bolivia investigación de violaciones a DDHH en Gobierno de Áñez

La investigación judicial que se desarrolla en Bolivia en relación a las presuntas violaciones a los derechos humanos en el Gobierno de Jeanine Añéz avanza... 15.02.2021

El procurador destacó la imputación por homicidio, lesiones graves y leves efectuada la semana pasada al exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), general retirado Luis Fernando Valverde Ferrufino, quien fue identificado como uno de los presuntos responsables de la masacre de Senkata, en El Alto (oeste), el 19 de noviembre de 2019, tras la asunción de Áñez.Bajas civilesEn lo que fue calificado como un enfrentamiento por el entonces Gobierno de Bolivia, once civiles resultaron muertos y 78 fueron heridos, sin que se produjera ninguna baja entre los efectivos policiales y militares."Está avanzando la investigación, damos seguimiento a este caso y también al caso de Cochabamba, Sacaba; estamos perfectamente informados", manifestó Chávez.El caso de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre de 2019, también en el marco de las protestas por la asunción de Áñez, y dejó once civiles muertos y 120 heridos, también sin bajas policiales ni militares.Chávez advirtió que las investigaciones no son fáciles porque "el Gobierno de facto decía que había un enfrentamiento de personas".Sin embargo, aseguró que se está avanzando mediante el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, el Ministerio Público y el GIEI.

