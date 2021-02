https://mundo.sputniknews.com/20210214/un-modelo-a-seguir-las-parejas-famosas-mas-solidas-y-duraderas--1105090616.html

Un modelo a seguir: las parejas famosas más sólidas y duraderas

A pesar de que algunas personas optan por mantener relaciones breves y sin ataduras, hay quienes buscan pasar su vida junto a una sola pareja sentimental. Con... 14.02.2021, Sputnik Mundo

Thalía y Tommy MottolaLa célebre cantante y actriz mexicana Thalía se casó con el empresario y productor estadounidense Tommy Mottola en diciembre de 2000.La feliz pareja tiene dos hijos en común, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro. En julio de 2020, Thalía felicitó a su esposo con motivo de su cumpleaños número 71. La artista compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje:David y Victoria BeckhamEl legendario jugador del Manchester United y la entonces integrante del grupo de música pop Spice Girls se conocieron en 1997, en una fiesta celebrada después de uno de los partidos de fútbol en el cual jugó el británico.Para ambos, fue un amor a primera vista, reveló más tarde la spice pija. La pareja anunció su compromiso en una conferencia de prensa en enero de 1998.Victoria todavía conserva el billete de avión de Londres a Manchester en el que Beckham le escribió su número de teléfono. La pareja vive a las afueras de Londres junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.Goldie Hawn y Kurt RussellLos famosos actores se conocieron en la década de 1960, en el set de rodaje de la película musical de Disney The One and Only, Genuine, Original Family Band, pero no comenzaron su relación hasta el Día de San Valentín de 1983. Actualmente se consideran una de las parejas más románticas y sólidas de Hollywood. Paradójicamente, nunca se casaron, pues Hawn —que estuvo casada en dos ocasiones— está convencida de que se divorciaría por tercera vez si se casara con Russell."No se trata del matrimonio en cuestión. Se trata de la gente y de las relaciones, y de la intención de permanecer juntos. Y ahí está la clave, porque si es lo que quieres, puedes tenerlo", reveló en una entrevista a People.Elton John y David FurnishEl cantautor británico Elton John conoció al cineasta canadiense John Furnish en 1993, a través de un amigo mutuo. En diciembre de 2005, celebraron una unión civil y en 2014, poco después de que Inglaterra y Gales permitieran los matrimonios entre personas del mismo sexo, dieron el sí quiero en una ceremonia de lujo, a la que asistieron celebridades como los Beckham o Ed Sheeran.En 2010 y 2013, la pareja recurrió a un vientre de alquiler para traer al mundo a sus dos hijos, Zachary y Elijah.Shakira y Gerard PiquéLa famosa cantante colombiana conoció al futbolista español Gerard Piqué en 2010, en el festival musical Rock in Rio, celebrado en Madrid. Más tarde, se volvieron a encontrar en el set del vídeo musical Waka Waka —el himno del Mundial de Fútbol de Sudáfrica—, en el que participaron varios astros del fútbol, entre ellos Piqué.Más tarde, la cantante contó en una entrevista que el jugador le prometió ganar el torneo solo para poder verla en la gala de la final e invitarla a una cena romántica. Piqué y Shakira tienen mucho en común: por ejemplo, ¡nacieron el mismo día con diez años de diferencia!¿Cómo vas a celebrar el Día de San Valentín y cuál es tu pareja de famosos favorita? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

